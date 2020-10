Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Erste Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Keinen Führerschein und unter Drogeneinfluss

Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers einen 34-jährigen Autofahrer am Mittwochabend gegen 13.30 Uhr auf der K 7980 kontrollieren wollte, flüchtete dieser in Richtung Albersfeld. Wenig später konnte der Mann angetroffen werden, wie er zu Fuß aus einem Waldstück kam und vorgab, vom Joggen zu kommen. Mit seinem Auto sei ein Freund unterwegs, der ihm sehr ähnlich sehe. Schließlich räumte der 34-Jährige, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und überdies Anzeichen von Drogeneinwirkung zeigte, ein, gefahren zu sein. Im Fahrzeug des Mannes stießen die Polizisten auf mehrere Tütchen mit Amphetamin. Nach einem Drogentest, der positiv auf Amphetamin reagierte, veranlassten die Beamten bei dem 34-Jährigen im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Ravensburg

Garage gestreift

Vermutlich der Lenker eines Lkw hat zwischen Montag und Mittwoch in der Sackgasse der Straße "Haushalde" umgedreht und ist dabei beim Rangieren rückwärts gegen die Wand einer Garage gestoßen. Ohne sich um den an der Fassade angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Pedelec-Fahrerin prallt gegen Auto

Eine 19-Jährige hat am Donnerstagmorgen gegen 07.50 Uhr mit ihrem Pedelec den linken Gehweg der Karlstraße in Richtung Weingarten befahren und ist an der Einmündung der Adlerstraße gegen den Pkw einer 22-jährigen Autofahrerin geprallt, die auf der Adlerstraße in Richtung Parkhaus Untertor unterwegs und deren Sicht nach rechts durch eine Mauer sowie eine Hecke stark beeinträchtigt war. Beim Aufprall auf das Auto stürzte die 19-Jährige über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn, zog sich jedoch nur leichte Blessuren zu. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Während der Schaden am Pedelec nur etwa 150 Euro beträgt, beläuft sich dieser am Pkw der 22-Jährigen auf rund 3.000 Euro.

Ravensburg

Auto gestreift

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Täter am Mittwochvormittag zwischen 8 und 12 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in Höhe des Gebäudes Schussenstraße 8 abgestellten VW Tiguan gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, entgegen.

Weingarten

Einbruch in Kellerräume

Im Zeitraum vom 25. bis 30. September hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Keplerstraße verschafft und im Untergeschoss zwei Kellerverschläge aufgehebelt. Aus diesen entwendete er zwei Bohrmaschinen, eine Stichsäge sowie einen Ratschenkasten und einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von rund 200 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Keplerstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, aufzunehmen.

Baienfurt

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Weingarten am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr bei einem 24-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Baindter Staße anhielten und überprüften. Nach einem Drogenvortest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt. Bei seiner Durchsuchung fanden sie drei Cannabisblüten. Der 24-Jährige hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Bergatreute

Computerbetrug

Über 10.000 Euro hat eine unbekannte Täterin diese Woche bei einem 60-Jährigen ergaunert. Die Frau hatte sich telefonisch bei dem Geschädigten gemeldet und ihm Geldgeschäfte mit hoher Rendite in Aussicht gestellt. Unter Anleitung der Betrügerin installierte der Mann ein Fernwartungsprogramm auf seinem Laptop, durch das die Unbekannte Zugriff auf den PC erhielt. Während sie den 60-Jährigen immer wieder geschickt ablenkte, gelang es ihr, mehrere Überweisungen vorzunehmen. Die dazu nötigen Foto-TANs hatte der Geschädigte zwischendurch immer wieder freigegeben, ohne dies jedoch selbst zu bemerken.

Bad Waldsee

Beim Drogenhandel ertappt

Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe haben am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr beobachtet, wie ein 19-Jähriger aus seinem Auto heraus am Bahnhof einem Jugendlichen mehrere Gramm Marihuana verkaufte. Nachdem die Drogenfahnder zunächst den 15-Jährigen vorläufig festgenommen und das Rauschgift sichergestellt hatten, suchten sie den mutmaßlichen Drogenhändler auf. Während sie im Auto des 19-Jährigen weitere Tütchen mit Betäubungsmittel, Bargeld sowie eine Softair-Waffe und ein Einhandmesser vorfanden, stießen die Beamten auch in der Wohnung des jungen Mannes auf etwa 30 Gramm Marihuana und Kleinmengen von Ecstasy und MDMA. Da der Tatverdächtige zudem Anzeichen von Drogeneinwirkung zeigte, veranlassten Beamte des Polizeireviers Weingarten nach einem positiven Drogentest im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Sowohl der 19-Jährige als auch der Jugendliche, der seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde, haben sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten. Der junge Mann außerdem wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.

