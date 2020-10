Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brandeinsatz

Auf den lauten Warnton eines Rauchmelders wurden Zeugen am Donnerstagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in der Karlstraße aufmerksam. Gleichzeitig konnte aus einem Fenster in dem Mehrfamilienhaus eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden, woraufhin die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert wurden. Über eine offenstehende Balkontüre konnten die Einsatzkräfte mittels Drehleiter die Wohnung betreten und stellten fest, dass offenbar Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen worden war. Dieses verbrannte und verursachte so die Rauchentwicklung. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Dank der raschen Entdeckung des Schmorbrandes entstand nur geringer Sachschaden.

Langenargen

Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Nicht mit einer Anzeige gegen ihn selbst gerechnet hat ein 56-jähriger Mann, der am frühen Freitagmorgen die Polizei in die Friedrichshafener Straße gerufen hatte, nachdem in seinen Wohncontainer im Laufe der vergangenen Woche offenbar eingebrochen wurde. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Container verschafft und darin Gegenstände angezündet, sodass der Innenraum durch die Brandeinwirkung nicht unerheblich beschädigt wurde. Diesbezüglich ermittelt die Polizei wegen Verdachts des Einbruchs. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem 56-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nachdem der Mann zuvor angegeben hatte, mit dem Fahrrad gekommen zu sein, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Alkoholwert von über 2,4 Promille. Der Mann musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Immenstaad

Verdacht der Amtsanmaßung

Wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und weiterer Straftaten gelangen eine 25-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann zur Anzeige. Die beiden hatten versucht, am Donnerstagvormittag gewaltsam in eine Wohnung im Tobelweg einzudringen. Hierbei beschädigten sie das Türschloss und die Türe selbst. Den in der Wohnung aufhältigen Geschädigten gegenüber gaben sie an, von der Polizei zu sein und beide festnehmen zu wollen. Wie die alarmierte Polizeistreife schließlich in Erfahrung bringen konnte, hatten die beiden Beschuldigten die Wohnung bis Ende August von den Geschädigten gemietet und ihrerseits dann über ein Internetportal untervermietet. Daraufhin war ihnen von den Wohnungseigentümern fristlos gekündigt worden. Warum die beiden nun gewaltsam die Wohnung betreten wollten, ist bislang noch nicht geklärt.

Immenstaad

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Dienstagnachmittag im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr einen in der Bachstraße vor einem Lebensmittelgeschäft abgestellten Opel Meriva. Mittels eines spitzen Gegenstands verursachte der Unbekannte an der Beifahrer- und der rechten hinteren Türe einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700.

Überlingen

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Vereinsheim der Narrenzunft in der Turmgasse ein. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und brach darin mit roher Gewalt mehrere Türen, Schränke und Schubladen auf. Es wurde nicht unerheblicher Sachschaden angerichtet. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in dem Fall und bittet Personen, denen im Umfeld des Vereinsheims Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem-Buggensegel

Verkehrsunfall

Sachschaden von mindestens 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr in der Bugostraße. Ein 88-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bugostraße in Richtung Mimmenhausen und erkannte an der Einmündung der Valchinsteinstraße zu spät, dass der Vorbau eines dort wartepflichtigen Teleskopladers ein Stück in seine Fahrbahn hineinragte. Er streifte bei der Vorbeifahrt den Anbaukorb und beschädigte dadurch die linke Seite seines Pkw sowie den Korb.

Meersburg

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 35-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am frühen Freitagmorgen kurz nach Mitternacht in Meersburg kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Der 35-Jährige wird neben Punkten in Flensburg auch mit einem deutlich erhöhten Bußgeld und einem verlängerten Fahrverbot rechnen müssen, da ihm zurückliegend bereits schon einmal der Führerschein wegen eines Alkoholvergehens im Straßenverkehr entzogen worden war.

Uhldingen-Mühlhofen

Gewahrsam

In polizeilichem Gewahrsam endete für einen 53-jährigen Mann der Donnerstagabend. Er war zuvor in stark betrunkenem Zustand kurz vor 21 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße aufgefallen, den er nach Aufforderung seitens des Personals nicht verlassen wollte. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde ihm daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen, dem er trotz der Androhung des Gewahrsams nicht nachkam. Um weitere Störungen zu verhindern, musste er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Uhldingen-Mühlhofen/Markdorf

Zwei Tankstellen betrogen

Zu zwei ähnlich gelagerten Betrugsdelikten kam es am Mittwochabend zum Nachteil einer Tankstelle in Uhldingen-Mühlhofen und am Donnerstagvormittag einer Tankstelle in Markdorf. Im ersten Fall rief ein unbekannter Täter bei dem Angestellten an und gab vor, ein Angehöriger des Tankstellenbetreibers zu sein. Es würde gleich ein Anruf der Mineralölfirma folgen, da diese das Kassensystem überprüfen müsse. Kurz darauf meldete sich wie angekündigt ein vermeintlicher Techniker und wies den Angestellten an, zu Testzwecken die Codes mehrerer Guthabenkarten für Internetdienstleister an ihn durchzugeben. Hierdurch entstand ein Schaden von über 700 Euro. Im zweiten Fall gaben die Täter vor, ein Software-Update für die Cash-Code-Geräte der Tankstelle aufspielen und diese danach testen zu müssen. Hier wurde der Angestellte aufgefordert, mehrere Codes für Telefonkarten zu nennen, was er ebenfalls tat. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf nahezu 1.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf diese zwischenzeitlich häufiger auftretende Betrugsmasche hin. Zahlungsdienstleister erfragen niemals telefonisch Passwörter oder Guthabencodes. Seien Sie in einem solchen Fall stets misstrauisch und beenden Sie unmittelbar das Gespräch. Weitere Informationen rund um das Thema Betrug und Hinweise, wie Sie sich vor finanziellem Schaden schützen können, erhalten Sie kostenlos bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Polizei: im Landkreis Ravensburg unter Telefon 0751/803-1048, im Landkreis Sigmaringen unter Telefon 07571/104-302, im Bodenseekreis unter Telefon: 07541/3614251.

Markdorf

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstag im Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr im Parkhaus in der Biberacherhofstraße begangen wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die beiden linken Türen an einem ordnungsgemäß abgestellten VW. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Markdorf bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

