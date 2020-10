Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Landratsamts geparkten Audi A6 die Heckscheibe beschädigt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Sauldorf

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr ereignete sich auf der Kirchstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Auto rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und übersah dabei einen auf der Kirchstraße in Fahrtrichtung Bichtlinger Straße fahrenden Lkw. Die Pkw-Fahrerin und deren 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während am Lkw Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand, wird dieser beim Pkw auf 5.000 Euro (Wirtschaftlicher Totalschaden) beziffert. Während der Aufnahme des Unfalls war auch die Freiwillige Feuerwehr Sauldorf mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

Gammertingen

Rollerfahrer verletzt Polizeibeamten

Am Mittwochmittag wurde ein Polizeibeamter verletzt, als ein 16-jähriger Rollerfahrer aus einer Kontrolle flüchtete. Den Beamten war das Zweirad zuvor in der Europastraße aufgefallen, weil kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Da der Motorroller auch offensichtliche technische Veränderungen aufwies, wurde er zur näheren fachmännischen Begutachtung beschlagnahmt und sollte auf den nahegelegenen Polizeiposten geschoben werden. Da der 16-Jährige mit den Maßnahmen nicht einverstanden war, trat er auf den Beamten, der den Motorroller schieben wollte, setzte sich auf den beschlagnahmten Roller und fuhr damit weg. Der Polizist verfing sich dabei mit der Kleidung an dem Fahrzeug und stürzte deswegen auf die Fahrbahn. Er musste anschließend im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Der Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Gammertingen

Mann drückt in Notlage Feuermelder

Am Mittwoch gegen 22.15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in ein Wohnheim in der Eichertstraße aus. Die Einsatzkräfte fanden heraus, dass ein 57 Jahre alter Bewohner Atemnot verspürte und daraufhin den Handmelder betätigte, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen. Ein Brandgeschehen lag nicht vor.

Bad Saulgau

Hilfsbereite Frau wird betrogen - Polizei warnt vor Wechselfallenschwindel

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr wurde eine 19-Jährige geprellt, als sie augenscheinlich Hilfsbedürftigen Geld wechselte. Die junge Frau wurde in der Moosbacher Straße auf zwei Männer aufmerksam, die gestikulierend am Straßenrand standen und augenscheinlich um Hilfe ersuchten. Im Gespräch gaben sie an, dass sie kein Benzin mehr hätten. Kurzum nahm sie einen der beiden mit zum Bankautomaten, hob selbst einen größeren Betrag ab und befüllte in einer nicht weit entfernten Tankstelle einen Kanister mit Treibstoff. Wieder in der Moosbacher Straße angekommen, tauschte sie auf Bitte einen dreistelligen Euro-Betrag in rumänische Scheine um. Auf der Bank stellte sich heraus, dass es sich bei dem Geld um eine nicht umtauschbare rumänische Währung handelte. Die Polizei Sigmaringen ermittelt und weist in diesem Zusammenhang auf diese häufiger auftretende Form des Wechselfallenschwindels hin. Seien Sie stets wachsam, wenn fremde Menschen in vermeintlichen Notsituationen Sie um einen finanziellen Gefallen bitten! Hinter der augenscheinlichen Hilfsbedürftigkeit könnte sich eine kriminelle Betrugsabsicht verbergen.

Herbertingen

Gartenzaun umgefahren - Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, in der Straße "Steigäcker", im rückwärtigen Bereich eines Lebensmittelgeschäfts, einen Gartenzaun umgefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ersten Ermittlungen ergaben, dass er sich um ein schwarzes Fahrzeug handelte. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

Megen

Trunkenheitsfahrt

Mutmaßlich stark alkoholisiert war am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr eine 60-jährige PKW-Fahrerin in Mengen unterwegs. Als sie an einem Restaurant in der Hauptstraße aus ihrem Wagen ausstieg, wurden Passanten auf ihren schwankenden Gang aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten trafen die Frau kurze Zeit später an ihrer Wohnadresse an. Da die Frau sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Die 60-Jährige wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

