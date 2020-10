Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Piloten mit Laserpointer geblendet

Mit einem grünen Laserpointer haben bislang Unbekannte am Mittwochabend gegen 20 Uhr die im Landeanflug auf den Flughafen Friedrichshafen befindlichen Piloten eines Businessjets geblendet. Trotz der durch die Blendung eingetretenen kurzzeitigen Einschränkungen der Sehfähigkeit gelang es, das Flugzeug sicher zu landen. Durch Zeugen konnten als Tatverdächtige drei Männer im Bereich des hinteren Strandbadparkplatzes erkannt werden, die dort mit einem grünen Laserpointer hantierten. Diese wurden jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen. Die Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 15 Jahre alt, muskulös, südländisches Äußeres. Einer der Männer hatte die Haare hinten hochrasiert und trug zur Tatzeit ein weißes Langarmshirt. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet und bittet Personen, denen die Männer mit dem Laserpointer ebenfalls aufgefallen sind oder die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung endet im Polizeigewahrsam

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr im Wachirweg. In einer Asylbewerberunterkunft waren drei Bewohner aus bislang nicht geklärten Gründen miteinander in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen auch Messer im Spiel gewesen sein, die Beteiligten wurden insgesamt aber nur leicht verletzt, überwiegend durch körperliche Gewalt. Durch die eingesetzten Polizeistreifen wurde der Streit geschlichtet, bereits hier wurde einem 23-Jährigen der Gewahrsam angedroht, der durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war. Kurz nach 3 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen, nachdem der deutlich alkoholisierte Mann in seinem Zimmer eine Flasche zerschlagen hatte und andere Bewohner verbal bedrohte. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden und den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Streitigkeit und dem genauen Tatablauf dauern an. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob die Beteiligten zusätzlich für eine Körperverletzung in Betracht kommen, die kurz nach Mitternacht an der Musikmuschel begangen wurde. Hier war ein 30-Jähriger von Unbekannten geschlagen, getreten und bedroht worden, um ihn zum Verlassen der Örtlichkeit zu nötigen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Verletzungen am Kopf zog sich eine 75-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag kurz nach 12.30 Uhr in der Barbarossastraße zu. Ein 27-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Kreisverkehr von der Otto-Lilienthal-Straße kommend und wollte die Ausfahrt in Richtung Flughafen nehmen. Hierbei übersah er die vor ihm im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin und touchierte diese beim Ausfahren aus dem Kreisel. Dadurch kam die 75-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, zu Fall und verletzte sich. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.300 Euro.

Friedrichshafen-Fischbach

Verkehrsunfall

Diverse Prellungen und Schürfungen erlitt ein 33-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in der Meersburger Straße. Ein 71-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Meersburger Straße in Richtung Friedrichshafen und wollte nach links in die Straße "Steinäcker" abbiegen. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß auf dem Geh- und Radweg der gegenüberliegenden Straßenseite entgegenkommenden und vorrangberechtigten Radfahrer, obwohl dieser mit eingeschaltetem Licht fuhr und zur besseren Erkennbarkeit einen leuchtenden Fahrradhelm sowie eine Warnweste über der Oberbekleidung trug. Durch die folgende Kollision stürzte der Radler und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro.

Langenargen

Nach Streitigkeit Rauschgift sichergestellt

Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Hausstreit in die Fischerstraße gerufen. Im Rahmen der Streitschlichtung stellten die Beamten in der Wohnung eine professionelle Aufzuchtanlage samt Beleuchtung, Belüftung und Bewässerung mit insgesamt 24 Marihuanasetzlingen fest. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres gebrauchsfertiges Marihuana sowie eine Kleinmenge Crystal Meth aufgefunden werden. Die Aufzuchtanlage, die laut Unterlagen einen Wert von über 3.000 Euro hat, sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den Wohnungsinhaber sowie einen Bekannten, welcher mutmaßlich Eigentümer der Anlage ist, wird nun wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Langenargen

Falsche Polizeibeamte

Mindestens acht Anrufe falscher Polizeibeamter wurden dem Polizeirevier Friedrichshafen am Mittwochnachmittag aus dem Ortsnetzbereich Langenargen angezeigt. In allen Fällen gaben sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte des Landeskriminalamts oder der Kriminalpolizei aus und versuchten unter dem Vorwand, dass Einbrecher in der Nachbarschaft der Angerufenen unterwegs seien und man die Bürger vor dem Verlust von Hab und Gut schützen wolle, Informationen zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen zu erfragen. In allen der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen wurde die Betrugsabsicht erkannt und die Telefonate unmittelbar beendet. Informationen zu den verschiedenen Maschen des sogenannten Callcenter-Betrugs und Tipps, wie finanzieller Schaden vermieden werden kann, finden sich im Internet auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Außerdem bietet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg Informationsveranstaltungen zum Thema Betrügereien an der Haustür, am Telefon und unterwegs an. Die sechzigminütigen Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon: 0751/803-1042.

Überlingen

Freund und Helfer

Als Freund und Helfer erwies sich am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen. Die Beamten waren während ihrer Streifenfahrt von einer 89-jährigen Frau in der Rengoldshauser Straße angehalten worden, welche angab, offenbar beim Spazierengehen den Zimmerschlüssel ihrer Unterkunft in einem nahegelegenen Pflegeheim verloren zu haben. Nachdem die Polizeibeamten die Frau zunächst in das Pflegeheim begleitet und sie dort in die Obhut einer Mitarbeiterin übergeben hatten, machten sie sich entlang des zuvor beschriebenen Weges auf die Suche nach dem Gegenstand. Es gelang schließlich, den Schlüssel auf einer Parkbank liegend aufzufinden und der überglücklichen Verliererin wieder auszuhändigen.

Markdorf

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter warf am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 3 Uhr mit einem Pflasterstein die Glasscheibe der Eingangstüre zur einem Lagerschuppen einer Firma in der Bahnhofstraße ein. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr an der Einmündung der Bernhardstraße in die B 33. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Bernhardstraße nach links in die B 33 einbiegen und übersah dabei den aus Richtung Ittendorf kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw eines 45-Jährigen. Die Frau fuhr gegen die rechte Seite des langsam fahrenden Lkw, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Marihuana angebaut

Nachdem beim Polizeirevier Überlingen ein Hinweis eingegangen war, dass im Garten eines Wohnhauses im Unteren Ried offenbar mehrere Marihuanapflanzen unter freiem Himmel wachsen würden, wurde das Anwesen nach richterlicher Anordnung am Dienstagvormittag durchsucht. Dabei konnten von Einsatzkräften der Rauschgift-Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Überlingen in dem Garten insgesamt sieben Pflanzen in Wuchshöhen zwischen 1,7 und 3 Metern festgestellt und abgeerntet werden. Die Grundstücksinhaberin, welche nach bisherigen Erkenntnissen die Pflanzen dort vorsätzlich angebaut hatte, gelangt nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

