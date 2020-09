Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Vorfahrtsunfall mit drei Verletzten

Am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr kam es auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 44 Jahre alte Unfallverursacher, der mit seiner 14 Jahre alten Tochter unterwegs war, bog mit seinem Auto von der Friedhofstraße nach links auf die Landesstraße ein und übersah dabei den aus Fahrtrichtung Krauchenwies kommenden Pkw eines vorfahrtsberechtigten 43-Jährigen. Durch den Unfall verletzten sich alle drei Fahrzeuginsassen leicht und wurden zur weiteren Untersuchung mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Autos, an denen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.

Sigmaringen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag, 12 Uhr, bis Montag, 13 Uhr, die Motorhaube eines im Bahnweg geparkten Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07573/815 zu melden.

Sigmaringen

Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Am Montagabend gegen 17 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen mit 10 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus, weil in einer Wohnung in der Eichendorffstraße ein Brandmelder ausgelöst hatte. Die Ursache für den Alarm war schnell gefunden: Angebranntes Essen.

Meßkirch

Unbekannte randalieren an Stadthalle

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 10.30 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, an der Stadthalle eine Fensterscheibe im Umkleidebereich, sowie die Sicherheitsglasscheibe im Foyer mit einem Stein eingeschlagen und dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro verursacht. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen (Tel.: 07571/104-0) zu kontaktieren.

Krauchenwies

Brennende Waschmaschine - Feuerwehr rückt aus

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am späten Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Fürst-Friedrich-Straße eine Waschmaschine in Brand und löste einen Feuerwehreinsatz aus. Die freiwillige Feuerwehr Krauchenwies, die mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand im Keller des Hauses schnell unter Kontrolle bringen. Während der Schaden im Haus auf etwa 10.000 Euro beziffert wird, wurde das Gebäude glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Unfall mit Verletztem nach Fahrer eines blauen Transporters

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.00 Uhr auf der L 283, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde, nach dem Fahrer eines blauen Transportes. Der unbekannte Fahrer überholte auf Höhe der Kiesgrube trotz Gegenverkehrs einen Kastenwagen, sodass die entgegenkommende 20-jährige Nissan-Fahrerin stark abbremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die nachfolgende 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads konnte trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig anhalten, fuhr dem Pkw auf und verletzte sich infolge der Kollision leicht. Der unfallverursachende Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Zweiradfahrerin wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An Pkw und Motorrad entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Unfallzeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder Unfallverursacher geben können, sich unter Tel.: 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Vorfahrtsunfall mit Sachschaden

Am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der K 8259 zwischen Braunenweiler und Renhardsweiler ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Traktors wollte den Gemeindeverbindungsweg queren, erkannte dabei den Pkw einer vorfahrtsberechtigten 56-jährigen zu spät und touchierte diesen an der Fahrzeugseite. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Während an der landwirtschaftlichen Zugmaschine kein Schaden entstand, beläuft sich dieser beim Auto auf etwa 10.000 Euro (Wirtschaftlicher Totalschaden).

Bad Saulgau

Lkw-Fahrer rastet aus - Polizei sucht Zeugen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der B 32, Kreuzung Schützenstraße, sucht die Polizei Bad Saulgau nach Zeugen. Ein unbekannter Lkw-Fahrer fühlte sich durch die Fahrweise eines 69 Jahre alten Autofahrers derart gestört, dass er anhielt und wild gestikulierend auf den Fahrer zuging. Nachdem er diesen beleidigt hatte, ging er zurück zu seinem Lkw, holte einen Eiskratzer und schlug mit diesem auf den Autofahrer ein. Der 69-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten Personen, die Hinweise zur Streitigkeit und zum Fahrer des Lkw geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Renhardsweiler und Rieden zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand. Ein 40 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr in Fahrtrichtung Lampertsweiler und missachtete an der dortigen Kreuzung die Vorfahrt der von rechts kommenden 23-jährigen Fahrerin eines Mercedes-Sprinters. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Bad Saulgau

Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr einen in der Blauwstraße auf dem Parkplatz des Gebäudes Kaiserstraße 58 abgestellten schwarzen Smart beschädigt. Ein Zeuge des Vorfalls hinterließ an dem beschädigten Auto einen Zettel mit dem Hinweis, sich in der dortigen Apotheke zu erkundigen. Dort erhielt die Geschädigte die Auskunft, dass ihr Auto am Montag durch einen Pkw mit Lindauer Kennzeichen beschädigt worden sei. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Hinweisgeber, der den Zettel an dem beschädigten Fahrzeug anbrachte und den Sachverhalt in der Apotheke mittteilte, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Mengen

Pkw mit Farbe besprüht

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, in der Hauptstraße ein Auto mit schwarzer Farbe besprüht. Der Pkw, der zur Tatzeit in einem Hinterhof zur Sonnengasse geparkt stand, wurde durch die Schmiererei beschädigt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Junger Fahrer fährt unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand ein 19-jähriger Autofahrer, der am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem sich der Verdacht mittels Drogenvortest bestätigte, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt.

