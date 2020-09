Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunkener bei Alkohol-Diebstahl erwischt

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr hat ein 20 Jahre alter Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Zimmerer-Straße eine Flasche hochprozentigen Alkohol gestohlen. Einer Kassiererin war aufgefallen, dass der junge Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Flasche zu bezahlen. Die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, wurden durch den Marktleiter auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. Sie konnten den mutmaßlichen Dieb antreffen und stellten bei ihm eine erhebliche Alkoholisierung fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,6 Promille. Seines Diebesguts hatte er sich bereits entledigt. Die Flasche lag ungeöffnet im näheren Umfeld. Auf den 20-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

Sigmaringen

Auto kommt nach Unfall auf Mauer zum Stehen

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr kam in der Hohenzollernstraße eine 78-jährige Autofahrerin aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und blieb mit ihrem Toyota auf einer Betonmauer liegen. Der Wagen, der mit dem Unterboden auf der Mauer aufsaß, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während an der Betonmauer geringer Schaden entstand, beläuft sich dieser am Auto auf etwa 2.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Sigmaringendorf

Notdienst-Service: Rohr frei - Geldbeutel leer

Nachdem eine Rohrreinigungsfirma ihre Dienstleistung am Samstagmittag mit einem vierstelligen Betrag in Rechnung stellte, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Wuchers. Ein Mann hatte am Samstag ein verstopftes Abflussrohr im Keller festgestellt und wurde im Internet auf den Dienstleister aufmerksam, der einen 24-Stunden-Notdienst anbot. Die Monteure kamen vor Ort und forderten nach etwa zweistündiger Arbeit die sofortige Begleichung der Rechnung.

Neufra

Fahranfänger kommt von der Fahrbahn ab

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich auf der B 32 zwischen Gammertingen und Neufra ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 19 Jahre alter Fahranfänger verlor im Kurvenbereich bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schlingern. In der Folge kam er nach rechts von der Straße ab, fuhr in einen Straßengraben und blieb dort auf dem Dach liegen. Während der 17-jährige Beifahrer schwere Verletzungen erlitt und nach erster notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, verletzte sich der Fahrer nur leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden (etwa 2.000 Euro) entstand, musste abgeschleppt werden. Zur Versorgung der Verletzten und Unfallaufnahme musste die B 32 voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neufra war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften am Einsatzort.

Bad Saulgau

Vierjähriger Feuerwehr-Fan wählt Notruf

Am Montagabend hat ein vier Jahre alter Junge mehrfach über 112 den Notruf gewählt und wollte über die Feuerwehr und deren Tätigkeiten informiert werden. Da er immer wieder zum Hörer griff, fuhren Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau zur Wohnadresse des jungen Mannes und nahmen Kontakt zu dessen Eltern auf. Die Eltern berichteten, dass er gern telefoniere und mit großer Begeisterung Feuerwehr-Sendungen im Fernsehen schaue. Aus diesem Grund habe er wohl eigenständig zum Hörer gegriffen, um selbst auch mal mit den Einsatzkräften telefonieren zu können. Ob der Vierjährige enttäuscht war, dass die Polizei anstatt der Feuerwehr an der Haustüre stand, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.

Bad Saulgau

Um Feuerwehr Platz zu machen - Betrunkener Mann parkt Auto um

Erheblich alkoholisiert setzte sich am Montagabend gegen 20.15 Uhr ein 54-jähriger Mann hinters Steuer, um seinen Wagen umzuparken. Weil ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in der beengten Dreiköniggasse Platz benötigte, wurde der Fahrzeughalter von der Polizei gebeten, sein Auto beiseite zu stellen. Nachdem der 54-Jährige seinen Wagen umgestellt hatte ging er auf die Beamten zu, um sich über die Maßnahme zu beschweren. Im Gespräch, in dem ihm die Erforderlichkeit der Maßnahme erklärt werden sollte, konnte bei dem 54-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da eine Messung eine Atemalkoholkonzentration von etwa 1,3 Promille ergab, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Pfullendorf

Unter Drogen zur Polizei gefahren

Am Montagvormittag ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto zu einem Termin beim Polizeiposten Pfullendorf gefahren, obwohl er unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Die Beamten stellten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Weil sich der Verdacht nach einem Drogenvortest bestätigte, wurde er zu einem nahegelegenen Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

Herbertingen

Diebstahl von E-Bike

Ein Unbekannter entwendete im Zeitraum von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, ein schwarz-blaues Elektro-Damenfahrrad der Marke Bergamont, das verschlossen im Keller einer Wohnanlage in der Storchengasse stand. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Damenrads geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

