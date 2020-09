Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte zünden Reifen an

Rasch von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden konnte ein Brand, der am Montagabend gegen 21.10 Uhr beim Jugendtreff in der Steinbeisstraße entdeckt worden war. Unbekannte hatten dort mehrere Reifen unterhalb einer Kletterwand angezündet, wodurch die an der Wand festgeschraubten Klettergriffe durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt wurden und durch die Rauchentwicklung das Gebäudeinnere in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie zwei männliche Personen über die Straße "Am Schussendamm" in Richtung Innenstadt davonrannten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beim Jugendtreff beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Anzeichen von Drogeneinwirkung konnten Beamte des Polizeireviers am Montagabendnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem 22-jährigen Autofahrer feststellen, den sie in der Karlstraße anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt. Er hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Ravensburg

Fenster eingeworfen

Sachschaden von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der über das vergangene Wochenende an zwei Schulgebäuden in der Spohnstraße mit Steinen vier Fensterscheiben einwarf. Personen, die im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16 Uhr, bis Montagmorgen Verdächtiges bei den Gymnasien beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Lkw-Lenker beschädigt Straßenlampe

Beim Befahren der B 32 in Richtung Wangen hat der 60-jährige Fahrer eines Tiefladers am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr eine nicht gesicherte Unterlegvorrichtung aus vier zusammengeschweißten T-Trägern am Frauentorplatz verloren. Diese fiel gegen den Mast einer etwa zehn Meter hohen Straßenlampe, wodurch ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Mit Hilfe von Passanten stellte der Lkw-Fahrer die Vorrichtung auf die dortige Verkehrsinsel und verständigte die TWS. Der 60-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, die Sicherung der Unterlegvorrichtung vergessen zu haben.

Ravensburg

Hausecke gestreift

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und Sonntagabend, 20 Uhr, in der Zuppingerstraße begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Rückwärtseinparken die Ecke eines Firmengebäudes und suchte anschließend das Weite, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Baindt

Fahrzeugteile entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 9 Uhr, haben unbekannte Täter an zwei auf einem Schotterparkplatz in der Baienfurter Straße in Schachen abgestellten Fahrzeugen Teile im Gesamtwert von rund 500 Euro abgebaut und entwendet. Auf dem Dach eines Atlas-Radladers demontierten sie das orangefarbene Blinklicht und an einem Lkw die vier Rückfahrscheinwerfer vom Führerhaus und vom Heck des Fahrzeuges. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Schotterparkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Aulendorf

Unbekannte treten Mann

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen fünf Männer, die in der Nacht zum Montag gegen 02.30 Uhr einen 33-jährigen Mann in der Hauptstraße angegriffen haben. Wie das Opfer schilderte, war ihm einer der Gruppe, die gerade ein Lokal verlassen hatte, aufgefallen, weil einer der Männer vor ein Geschäft urinierte. Als er diesen darauf angesprochen habe, sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf sich die Begleiter des Mannes einmischten. Er sei von hinten umklammert und zu Boden gerungen worden. Dort hätten die Unbekannten mit den Füßen auf ihn eingetreten, ehe sie in Richtung Saulgauer Straße flüchteten. Einer der mutmaßlichen Täter soll 180 bis 190 cm groß sein und blonde/braune zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare haben. Personen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu wenden.

Aulendorf

Ausspähen von Daten

Opfer von "Phishing" ist ein 56-Jähriger am vergangenen Sonntag geworden. Der Mann hatte vermeintlich ein Mail von Amazon bekommen, in dem ihm mitgeteilt wurde, er habe ein Kleidungsstück im Wert von rund 270 Euro bestellt. Auf diesem für den Adressaten echt aussehenden Schreiben war ein Button mit "Bestellung stornieren" hinterlegt. Als der 56-Jährige darauf klickte, öffnete sich eine weitere Maske, wo er aufgefordert wurde, seine persönlichen Daten und die der Kreditkarte anzugeben, um die Stornierung vornehmen zu können. Nachdem der Mann alles ausgefüllt und abgeschickt hatte, jedoch kein Bestätigungs-Mail von Amazon erhielt, setzte er sich mit der Firma in Verbindung. Nun stellte sich heraus, dass er nicht angeschrieben wurde und auch seine Daten nicht verlangt worden waren.

Argenbühl

Hoher Sachschaden an Maishäcksler

Vermutlich an einer Maispflanze hat ein unbekannter Täter in der zurückliegenden Zeit ein Edelstahlrohr mit einem Durchmesser von drei Zentimetern in einem Maisfeld zwischen der B 12 und der K 8013 bei Eisenharz aufgehängt. Als der Mais am Montagabend gegen 16.20 Uhr geerntet wurde, geriet das Metallrohr in das Mähwerk des Maishäckslers, wodurch nicht nur zwei Dutzend Messer des Mähwerks, sondern auch die Quetschwalzen und der Rahmen der Trommel stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Personen, die bei dem Maisfeld Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Wangen i.A.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Beim Rauchen eines Joints sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren am Montagnachmittag gegen 13 Uhr von Beamten des Polizeireviers im Kanalweg angetroffen und kontrolliert worden. Die beiden, deren Eltern von den Polizisten verständigt wurden, haben sich nun beide wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Wangen i.A.

Keinen Führerschein

Nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist ein 23-Jähriger, der am Montagmittag einer Streifenwagenbesatzung mit seinem Motorroller im Stadtgebiet aufgefallen war. Bei der Hinterherfahrt stellten die Beamten fest, dass der junge Mann mit nahezu 50 km/h unterwegs war. Wie er bei seiner Kontrolle einräumte, hatte er an seinem Motorroller technische Veränderungen vorgenommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt des 23-Jährigen, der sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten hat.

Wangen i.A.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine Reifenpanne wurde dem 22-jährigen Fahrer eines Tiefladers am Montagnachmittag auf der A 96 bei Wangen zum Verhängnis. Wie sich bei der Überprüfung des Lkw, auf dessen Auflieger ein Bagger mit einem Gewicht von 24 Tonnen transportiert wurde, herausstellte, ist der junge ausländische Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da der geladene Bagger zudem eine Breite von drei Metern aufwies und der Fahrer die für den Transport erforderliche Genehmigung nicht vorweisen konnte, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Neben dem Lkw-Lenker hat sich auch der Halter des Tiefladers zu verantworten, der die Fahrt mit Lkw zugelassen hatte. Das Fahrzeug mit seiner Ladung wurde auf einem Parkplatz abgestellt.

Leutkirch

Junger Mann rastet aus

In eine Fachklinik musste die Polizei am Montagabend einen 25-Jährigen bringen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mehre Straftaten beging. Der junge Mann war einem Zeugen aufgefallen, als er in der Bischof-Sproll-Straße eine Baustellentoilette und einen Bauzaun mutwillig umstieß und anschließend einen Schachtdeckel am Fahrbahnrand heraushob und wegwarf. Zuvor hatte der Tatverdächtige bereits an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen. Er konnte wenig später von einer Streifenwagenbesatzung in der Loystraße angetroffen und überprüft werden. Da der 25-Jährige sofort die Beamten beleidigte und den Anweisungen keine Folge leistete, wurde er mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte der Mann permanent die Polizisten, spuckte einer Beamtin ins Gesicht und mehrfach gegen die Scheibe des Streifenwagens. Aufgrund seines psychischen Zustandes brachten ihn die Beamten zunächst auf richterliche Anordnung zur Dienststelle und, nachdem er dort in der Gewahrsamszelle randalierte, in eine Fachklinik. Auf der Fahrt dorthin schlug der 25-Jährige gegen die Seitenscheibe des Polizeifahrzeuges, drohte den Beamten und urinierte auf den Sitz, wodurch ein Sachschaden von rund 300 Euro entstand. Der mutmaßliche Täter hat sich nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung zu verantworten.

