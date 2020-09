Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Heißes Fett auf Herd vergessen

Zu einem Brandeinsatz wurden die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, der Rettungsdienst und die Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen 0:45 Uhr in die Paulinenstraße alarmiert. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte die 42-jährige Wohnungsinhaberin einen Topf mit Fett auf den Herd gestellt, um Pommes zu frittieren. Nachdem die Frau sich in ein anderes Zimmer begeben und den Topf auf dem Herd vergessen hatte, kochte das Fett über und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Ein Nachbar, der den Rauch bemerkte, rief daraufhin in die Feuerwehr und klopfte an die Wohnungstüre. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich insgesamt sechs Personen in den Räumen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Anwesenden, den Topf von der Kochstelle zu entfernen und so größeren Schaden zu verhindern. Die 42-Jährige sowie eines ihrer Kinder wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, blieben aber bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 23-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend kurz nach 20 Uhr in der Klufterner Straße. Den Angaben der Frau zufolge war ihr zuvor ein 38-jähriger Autofahrer hinten aufgefahren. Danach habe dieser sie überholt und ausgebremst. Als sie daraufhin ihrerseits an dem Pkw vorbeifahren wollte, habe dieser beschleunigt und so ein Überholen verhindert. Beim Wiedereinscheren sei ihr dann ein nachfolgendes Fahrzeug ebenfalls ins Heck geprallt. Der 38-Jährige sei ohne anzuhalten davongefahren. Durch die beiden Auffahrunfälle verletzte sich die 23-Jährige leicht am Kopf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen, der 38-Jährige wird sich wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten müssen.

Oberteuringen

Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr verursachte der 55-jährige Lenker eines Klein-Lkw in der Rüttlenäckerstraße einen Verkehrsunfall. Der Mann öffnete nach dem Anhalten unachtsam die Fahrertüre und streifte damit einen in diesem Moment vorbeifahrenden Bus. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2000 EUR. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige aktuell nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, da ihm diese zurückliegend entzogen worden war. Er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich zu verantworten haben.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in Meckenbeuren-Liebenau. Der 47-jährige Lenker eines Audi befuhr die B 467 von Ravensburg kommend in Richtung Kressbronn und kam auf Höhe der Einmündung der Hangenstraße aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen den an der Haltlinie der Hangenstraße ordnungsgemäß wartenden Fiat eines 45-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 47-Jährige schwer, der 45-Jährige eher leicht verletzt. Beide wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, an denen auch die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren beteiligt war, und die polizeiliche Unfallaufnahme musste die B 467 halbseitig gesperrt werden.

Überlingen

Unfallflucht

Sachschaden von etwa 1000 EUR verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsdiscounters in der Waldhornstraße. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Audi. Aufgrund des Spurenbildes dürfte das Verursacherfahrzeug rot lackiert sein. Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Telefon 07551/8040 zu melden.

Meersburg

Dieb überrascht

Einen Fremden überraschte der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Uferpromenade am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr. Der 17-Jährige wachte aus dem Schlaf auf, als der Unbekannte gerade sein Zimmer betreten wollte. Dieser verließ daraufhin fluchtartig die Wohnung und sagte zu dem Jugendlichen, dass er sich wohl im Zimmer geirrt hätte. Während aus der Wohnung des 17-Jährigen offenbar nichts entwendet wurde, stellte der Inhaber einer anderen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus später am Nachmittag fest, dass aus seinem nicht abgeschlossenen Zimmer eine Armbanduhr sowie ein geringer Bargeldbetrag fehlte. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm groß, kurze blonde Haare, er sprach Hochdeutsch und trug eine Brille. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07551/8040.

Markdorf

Einbruch

Im Zeitraum von Samstag, 12:30 Uhr, bis Montag, 7:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Büroräume eines KFZ-Sachverständigenbetriebs in der Dornierstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und öffneten zwei darin befindliche Tresore teils ebenfalls mit Gewalt. Daraus entwendeten sie bisherigen Erkenntnissen zufolge Bargeld sowie eine Vielzahl amtlicher Siegel. Danach entkamen sie unerkannt. Das Polizeirevier Überlingen bittet Personen, denen am vergangenen Wochenende im dortigen Bereich Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 07551/8040 zu melden.

