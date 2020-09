Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

9-jähriges Kind bei Fahrradsturz schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 9-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr im Frankenweg. Der Junge kam auf abschüssiger Fahrbahn aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Fahrrad zu Fall. Seinem hinter ihm fahrenden Bruder gelang es im letzten Moment, nach links über eine Wiese auszuweichen und mit seinem Fahrrad sicher zum Stehen zu kommen. Durch den Sturz zog sich der 9-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Friedrichshafen

Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 8-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr im Fuchsweg. Das Kind war unvermittelt aus einer Einfahrt auf die Straße gerannt und hier mit dem PKW eines 35-Jährigen zusammengestoßen. Dieser konnte trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den folgenden Sturz verletzte sich das Kind leicht. Es wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Friedrichshafen

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand ein 33-jähriger Pkw-Lenker, der am Freitagabend kurz vor 19 Uhr einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen war. Der Mann wendete sein Fahrzeug vor einer eingerichteten Kontrollstelle und versuchte so, einer Überprüfung zu entgehen. Er konnte jedoch von den Polizeibeamten eingeholt und kontrolliert werden. Dabei ergaben sich bei dem Mann Anzeichen auf Alkoholeinwirkung. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Dem 33-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser dem Mann bereits vor längerer Zeit entzogen wurde. Der 33-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Wegen einer Trunkenheitsfahrt gelangt ein 51-jähriger Pkw-Lenker zur Anzeige, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr kontrolliert wurde. Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Bei dem 51-Jährigen wurde im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18 Uhr einen auf dem Parkplatz "Hinterer Hafen" geparkten Pkw. Mutmaßlich beim Ausparken stieß der Unbekannte gegen den 3er-BMW und verursachte dadurch einen Schaden von circa 1500 EUR. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541/7010.

Tettnang

Brandalarm

Zu einem Brandalarm wurden die Freiwillige Feuerwehr Tettnang, der Rettungsdienst sowie die Polizei am späten Samstagabend gegen 23:45 Uhr ans Klinikum alarmiert. Zuvor hatte dort die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Wie sich im Rahmen der Überprüfung herausstellte, war in einem Technikraum Kältemittel ausgetreten, dessen nebelartige Dämpfe schließlich den Rauchwarnmelder aktivierten. Eine Gefahrenlage war somit nicht gegeben, nach Lüftung der Räumlichkeit durch die Feuerwehr konnte der Einsatz beendet werden.

Tettnang

Fahren unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 18-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagvormittag gegen 10:15 Uhr auf einem Parkplatz neben der K 7719 kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Fahrer betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest. Ein daraufhin bei dem 18-Jährigen durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Außerdem konnte im Fahrzeug ein frischer Joint aufgefunden werden. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt zunächst untersagt. Er gelangt entsprechend zur Anzeige.

Tettnang

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von ca. 16.000 EUR sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr in der Lindauer Straße ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 30-jähriger Pkw-Lenker die Lindauer Straße stadtauswärts und orientierte sich an der Einmündung der Martin-Luther-Straße irrtümlich an der falschen Ampel. Er fuhr somit mutmaßlich bei Rot in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem aus der Martin-Luther-Straße kommenden Pkw eines 55-Jährigen, der Grün hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide beteiligten Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Überlingen

Verkehrsstraftaten

Eine Vielzahl von Verkehrsstraftaten stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Samstagabend gegen 23 Uhr in Goldbach fest. Den Beamten war ein Pkw aufgefallen, der mit laufendem Motor an der Abzweigung zu einer Asylbewerberunterkunft auf der Straße stand. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Im Rahmen der folgenden Kontrolle wurden bei dem 34-jährigen Mann auf dem Fahrersitz Anzeichen von Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt. Entsprechende Vortests zeigten eine Alkoholisierung von über 0,7 Promille sowie den Konsum von THC an. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Er musste sich daraufhin im Krankenhaus zwei Blutproben entnehmen lassen und gelangt unter anderem wegen Fahren unter Alkohol-und Drogeneinwirkung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige. Auf den 31-jährigen Fahrzeughalter, der auf dem Beifahrersitz saß, kommen Strafanzeigen wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Anordnen des Fahrens ohne Zulassung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Überlingen

Körperverletzung

Ein unbekannter Täter schlug am Samstagabend gegen 22:30 Uhr in der Christophstraße einer 20-jährigen Frau aus bislang nicht geklärtem Grund mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt die deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Frau eine leichte Verletzung am Auge. Der Unbekannte, der ca. 170 cm groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt war, lange braune Haare hatte und zur Tatzeit mit einer Lederjacke bekleidet war, flüchtete. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt.

Heiligenberg

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 37-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der L 207a bei Rickertsreute. Der Mann fuhr hinter dem Pkw eines 52-Jährigen her und wollte auf Höhe der Einmündung Echbeck nach rechts auf den Radweg abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte der 52-Jährige ebenfalls rechts abbiegen, sodass das Rennrad mit der hinteren rechten Seite des Fahrzeugs kollidierte. Durch den folgenden Sturz zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu, musste jedoch keine unmittelbare medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Autofahrer Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 52-Jährigen einen Wert von etwa 1,7 Promille. Der ausländische Autofahrer musste daraufhin die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er gelangt nun gesondert wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

