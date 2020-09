Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtrag zu den Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Anwärter für den Pkw-Führerschein unter Drogeneinfluss

Am Samstag gegen 21.45 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in der Niederbieger Straße in eine Kontrollstelle ein, der augenscheinlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Die kontrollierenden Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung des Fahrers drogentypische Ausfallerscheinung fest. Da ein Drogenvortest den Verdacht bestätigte, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Einen Führerschein konnte der jungen Mann in der Kontrolle nicht vorzeigen. Stattdessen gab er an, in wenigen Tagen seine praktische Autoführerschein-Prüfung zu haben. Neben der Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

