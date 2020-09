Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Im Einmündungsbereich Haupt- / Schillerstraße kam es am Samstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Beim Abbiegen von der Schillerstraße auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße übersah ein 27-jähriger Unfallverursacher einen 39-jährigen Pkw-Fahrer, der die Vorfahrtsstraße aus Herbertinger Richtung befuhr. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Beide Fahrzeugen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Illmensee

Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Die Beamten zur Dienststelle begleiten musste 75-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem die kontrollierenden Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen und eine Atemalkoholmessung einen Wert von etwa 0,6 Promille ergab, wurde auf dem Polizeiposten Pfullendorf ein weiterer Atemalkoholtest durchgeführt. Auf ihn kommen eine Anzeige sowie zwei Punkte in Flensburg zu.

Hohentengen

Polizei baut Biberfalle ab

Wegen einer aufgestellten Biberfalle ermitteln aktuell Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau. Wie am Samstagabend bekannt wurde, Ein 79-Jähriger hatte einen Draht über den Bach gespannt und diesen unter Strom gesetzt, um die sich im dortigen Bereich angesiedelten Biber zu vertreiben. Aus Gründen des Tierschutzes wurde die Vorrichtung abgebaut. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Landratsamt geführt. Biber sind streng geschützt und dürfen nicht gefangen oder getötet werden. Des Weiteren dürfen deren Bauten weder beschädigt noch zerstört werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell