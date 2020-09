Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Schlägerei vor Shisha Bar

Am Sonntag, etwa gegen 01.37 Uhr wollte einen fünfköpfige Gruppe Eintritt in eine Shisha Bar in der Seelbruckstraße in Ravensburg. Dieser Eintritt wurde der Gruppe verwehrt, da sie nicht reserviert hatten. Einer zweiten Gruppe wurde der Eintritt gewährt, wobei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam. Bei der anschließenden handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, wurden vier Personen leicht verletzt. Die fünfköpfige Gruppe, welcher der Eintritt verwehrt wurde, flüchtete anschließend. Einer von Ihnen wurde von der zweiten Gruppe eingeholt und mit Tritten und Schlägen verletzt. Er musste ins Krankenhaus verbracht werden. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung werden die Beteiligten nun bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.

Weingarten

Allgemeine Verkehrskontrollen

In der Nacht zu Samstag führten die Beamten des Polizeireviers Weingarten mehrere allgemeine Verkehrskontrollen durch. Neben einigen Ordnungswidrigkeiten musste sich ein 32-jähriger Mann aus Baienfurt einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Kontrolle wurde von den Beamten einen Atemalkoholwert von umgerechnet 1,54 Promille an der Kontrollstelle in der Waldseeerstraße in Baienfurt festgestellt. Dies führte dazu, dass der Führerschein einbehalten werden musste. In Aulendorf wurden ein 46-jähriger Golf-Fahrer angehalten. Der anschließende Atemalkoholtest wies ebenfalls mit umgerechnet 0,68 Promille einen erhöhten Wert auf, was einen 4-wöchige Führerscheinabgabe nach sich zieht.

Leutkirch

Unbekannte beschädigen fünf Fahrzeuge

In der Zeit von Freitag 21.20 Uhr bis Samstag 01.25 Uhr beschädigten Unbekannte in der Urlauer Straße in Herlazhofen insgesamt fünf Fahrzeuge. An einen Renault, Audi und VW Polo wurden jeweils Reifen zerstochen. An einem VW und einem Mini One wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Mini wurde zusätzlich ein Rucksack geklaut. Zeugen, welche entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561/ 8488-0 zu melden.

Leutkirch

Ihren Führerschein abgeben musste eine 25-jährige BMW-Lenkerin, die am Sonntag, etwa um 02.03 Uhr auf der L 308 zwischen Adrazhofen und Ellmeney unterwegs war. Die Tatverdächtige wurde bereits auf dem Dorfplatz von Adrazhofen von Zeugen angesprochen, dass sie Schlangenlinien fahren würde. Diesen Hinweis missachtete die junge Frau und setzte ihre Fahrt fort. In einer scharfen Rechtskurve zwischen Wuchzenhofen und Ellmeney kam sie schließlich rechts von der Fahrbahn ab und kam 15 Meter neben der Fahrbahn im Wald zum Stehen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab umgerechnet 0,78 Promille. Beim Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Isny

Ursache bei Brand in Wohn- und Bürogebäude noch nicht bekannt.

Beim Brand eines Wohn- und Bürogebäudes in Isny entstand am Samstag ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000.- bis 100.000.- Euro. Die Bewohner selbst hatten etwa gegen 09.20 Uhr Rauch im Gewerbetrakt des Gebäudes bemerkt. Sie retteten sich unverletzt ins Freie. Die informierte Feuerwehr konnte bei ihrem Eintreffen lediglich Rauch aus dem Gebäude feststellen. Bei der Suche nach der Ursache musste das Dach zum Teil abdeckt werden. Hierbei schlugen kurzzeitig Flammen aus dem Dach, welche von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Derzeit wird vermutet, dass der Brand im Bereich eines Schwedenofens im ersten Obergeschoss ausgebrochen sein könnte. Die Ermittlungen durch den Polizeiposten Isny dauern noch an. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen mussten die Rödelstraße und der Achener Weg teilweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Isny, mit den Abteilungen Rohrdorf, Beuren und Großholzleute war mit 20 Fahrzeugen und 105 Feuerwehrleuten von Ort. Der Rettungsdienst war mit 18 Mann im Einsatz.

