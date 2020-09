Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau

Frontalzusammenstoß beim Überholen, Traktorfahrer gesucht

Am Samstag um 10.05 Uhr fuhr der 83-jährige Unfallverursacher auf der L 280 von Braunenweiler herkommend in Richtung Bad Saulgau. Auf diesem Teilstück wollte der Daimler-Benz Fahrer einen vor ihm fahrenden Pkw Ford und einen Traktor mit Anhänger überholen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Bad Saulgau ordnungsgemäß kommenden BMW. Es kam zum Frontalzusammenstoß wobei sich der Fahrer leichte und seine 79-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zuzogen. Sie mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Sigmaringen verbracht werden. Die beiden Insassen des BMW aus Richtung Bad Saulgau kamen mit leichteren Verletzungen ins KH Bad Saulgau. Der 69-jährige Ford Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entsandt ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000.- Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Polizei neben dem Rettungsdienst durch die freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau mit 6 Fahrzeugen und 27 Mann unterstützt. Der Traktorfahrer, welcher seine Fahrt in Richtung Bad Saulgau ohne anzuhalten fortgesetzt hat, wird nun als Zeuge von der Polizei gesucht. Weitere Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571/104-0 melden.

Pfullendorf

VW Golf beschädigt

In der Nacht von Samstag 19.45 Uhr bis Sonntag 06.15 Uhr schlugen bislang Unbekannte an einem VW Golf, welcher in der Straße "Zum Eichberg" abgestellt war, beide Außenspiegel ab. Die Spiegel hingen bei der Anzeigenaufnahme nur noch an den Kabeln herunter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600.- Euro. Zeugen, welche entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Pfullendorf unter Tel.: 07552/ 2016-0 zu melden.

