PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg - Trunkenheit im Verkehr

Seinen Führerschein abgeben musste ein 43-jähriger PKW-Lenker, der betrunken auf der Autobahn 96 unterwegs war. Der Tatverdächtige fiel auf, da er sehr langsam auf die Autobahn auffuhr und anschließend in der Folge sehr langsam weiterfuhr. Hierbei fuhr er Schlangenlinien und kam mehrfach auf den Seitenstreifen. Bei der Überprüfung hatte er schließlich Schwierigkeiten seinen Führerschein aus dem Geldbeutel zu bekommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet über 0,5 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Führerschein des Tatverdächtigen beschlagnahmt.

Bad Wurzach - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Vermutlich mittels einer Flex und Hebelwerkzeug versuchte in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ein noch unbekannter Täter vergeblich einen Zigarettenautomaten in der Maybachstraße zu öffnen. Hierbei wurde Automat massiv beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 erbeten.

Ravensburg - Sachbeschädigungen durch Brandlegungen

Gegen 23:10 Uhr wurden am Freitagnacht an einem Geschäft in der Schmalegger Straße zwei Einkaufswägen durch Brandlegung beschädigt. Drei unbekannte Jugendliche wurden gesehen, wie sie wegrannten.

Am Samstagmorgen gegen 06:50 Uhr wurde schließlich ein Kletterhaus der Waldorfschule in der Meersburger Straße durch unbekannte Täter angezündet. Hierbei wurden auch zwei Bäume beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 803 3333 erbeten.

