Sipplingen/Owingen - Diebstähle aus Umkleidekabinen

Zu zwei Diebstählen aus Umkleidekabinen kam es am Freitagabend zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr beim Vereinsheim Owingen und dem Clubheim Sipplingen. Der noch unbekannte Täter entwendete hierbei nach Durchsuchung der Taschen ca. 550 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551 8040 erbeten.

Salem - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat bei einer Bäckerei in der Weildorfer Straße in Salem am Freitagmorgen in der Zeit von 7:30 Uhr bis 7:40 Uhr vermutlich beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551 8040 erbeten.

Friedrichshafen - Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von geschätzten 8500 Euro verursachte ein noch nicht ermittelter Sattelzuglenker am Freitagabend gegen 18:55 Uhr. Vermutlich wollte der Sattelzuglenker auf die B31neu auffahren, erkannte dann jedoch beim Warten an der Ampel, dass er aufgrund eines Durchfahrtsverbots nicht auffahren durfte. In der Folge fuhr er rückwärts und übersah hierbei den PKW hinter sich, den er auf zwei weitere PKWs schob. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte das Kennzeichen des Aufliegers dokumentiert werde.

