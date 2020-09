PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern im Alter von 38 und 29 Jahren wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in den Farmweg gerufen. Die beiden waren aus bislang unbekannten Gründen aneinandergeraten und der 38-Jährige soll im Verlauf der Auseinandersetzung seinen Kontrahenten zu Boden gestoßen und auch gewürgt haben. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Verlauf des Streits dauern an.

Sigmaringen

Ausgelöster Brandmelder

Aus ungeklärter Ursache hat am Mittwoch gegen 14 Uhr in einem Firmengebäude in der Straße "Wachtelhau" ein Brandmelder ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Sigmaringen

Unfallflucht in Parkhaus - Polizei bittet um Hinweise

Im Erdgeschoss des Parkhauses in der Bahnhofstraße hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch in der Zeit von 8 Uhr bis 21.30 Uhr einen weißen 1er BMW angefahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen (Tel.: 07571/104-0) zu melden.

Inzigkofen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr aus Richtung Langenhart kommend auf der K 8279, kurz vor der Einmündung zur B 313, aus Unachtsamkeit auf den Wagen einer verkehrsbedingt stehenden 30-Jährigen aufgefahren. Während am Dacia der Frau lediglich geringer Sachschaden entstand, wird der Schaden an der Mercedes-Front auf 2.000 Euro beziffert. Grund hierfür könnte die robuste Anhängerkupplung am Fahrzeugheck des Dacia sein.

Beuron

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 17 Uhr kam es auf der L 277 zwischen Thiergarten und dem Bahnhof Inzigkofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin fuhr in Richtung Sigmaringen und bremste abrupt ab, um nach links abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 59 Jahre alter Motorradfahrer verhinderte ein Auffahren durch starkes Bremsen und Ausweichen nach rechts. Der nachfolgende 45-jährige Motorradfahrer, der leicht rechts versetzt zum 59-Jährigen fuhr, konnte nichtmehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum leichten Kontakt zwischen den Zweiradfahrern, infolgedessen er nach rechts von der Straße abkam und beim Sturz einen am Straßenrand stehenden Baum touchierte. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Zweirad des 45-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Bad Saulgau

Radfahrer abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr kam es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Schwarzach und Bad Saulgau zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer verletzte. Der 31-Jährige fuhr mit seinem Zweirad auf dem Mühlweg in Richtung Bad Saulgau, als er von einem unbekannten Pkw-Fahrer überholt wurde. Wegen des geringen Seitenabstands kam der Radfahrer nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Baum und stürzte. Zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Auto kam es nicht. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Polizei Bad Saulgau bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Mit Maishäcksel beladener Anhänger kippt

Ein technischer Defekt war die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der L194 zwischen Ostrach und Pfullendorf, bei dem ein mit Maishäcksel beladener Anhänger umkippte. Der 29-jährige Fahrer des Traktors war mit seinem Gespann von Ostrach in Richtung Pfullendorf unterwegs. An der Einmündung zur K 8250 bog er nach links ab. Infolge einer defekten Achse kippte der Anhänger in die Grünfläche neben der Fahrbahn und verlor dort die gesamte Ladung. Der etwa 10 Tonnen schwere Anhänger wurde von einem Abschleppdienst wieder aufgestellt. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann momentan nicht beziffert werden.

