Friedrichshafen

Streit um Kinderroller

Im Streit um einen möglicherweise beschädigten Kinderroller sind am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein 13-Jähriger und ein 22-Jähriger auf dem Skaterplatz in der Kitzenwiese aneinandergeraten. Nachdem der 13-Jährige bereits am Nachmittag den Cityroller eines anderen Kindes in ein Gebüsch geworfen hatte, erzählte dieses seinem älteren Bruder davon. Daraufhin begab sich der 22-Jährige zum Skaterplatz und wollte den 13-Jährigen zur Rede stellen. Mutmaßlich aus Angst vor dem Älteren rannte das Kind unvermittelt davon. Im Zuge der Verfolgung durch den 22-Jährigen kamen beide zu Fall. Hierbei wurde der Jüngere leicht verletzt. Ob er zusätzlich von dem 22-Jährigen auch noch geschlagen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Gewahrsam

In polizeilichem Gewahrsam endete der Mittwochabend für einen 58-jährigen Mann. Er war bereits am Spätnachmittag in stark betrunkenem Zustand im Innenstadtbereich aufgefallen. Hier war ihm durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung bereits der Gewahrsam angedroht worden. Gegen 20:45 Uhr wurde abermals die Polizei verständigt, nachdem der Mann in einem Lebensmitteldiscounter am Romanshorner Platz erneut auffiel. Den Beamten gegenüber reagierte der 58-Jährige sofort unkooperativ, pöbelte laut herum und warf seine eigenen Gegenstände auf den Boden. Der mit knapp zwei Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 57-jährigen Mann. Den Angaben seiner ein Jahr jüngeren Lebensgefährtin zufolge habe er sie am Mittwochabend im Rahmen eines Hausstreits am Hals gepackt, geschlagen und die Treppe heruntergestoßen. Hierdurch habe sie sich diverse Prellungen zugezogen, die später auch im Krankenhaus diagnostiziert wurden. Den Polizeibeamten gegenüber gab der 58-Jährige an, dass seine Lebensgefährtin stark betrunken gewesen und daher die Treppe selbst heruntergefallen sei.

Friedrichshafen

Opferstockdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwochvormittag Bargeld aus dem Opferstock der St.-Nikolaus-Kirche in der Altstadt. Der Unbekannte fischte offenbar mit einem länglichen Gegenstand, an dessen Ende ein Klebeband angebracht war, Scheingeld aus dem Behältnis. Der Tatverdächtige ist ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und sehr schlank. Zur Tatzeit trug er eine Basecap und einen Mundschutz. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt ermittelt und bittet Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter Telefon 07541/361420 zu melden.

Oberteuringen

Versuchter Diebstahl

Zwei unbekannte Täter versuchten in der vergangenen Nacht kurz nach Mitternacht, an einem in einer Maschinenhalle in der Kornstraße abgestellten Mähdrescher die Elektrik auszubauen und zu entwenden. Sie wurden dabei von einem Angestellten des Lohnunternehmens überrascht und flüchteten daraufhin ohne Beute zu Fuß in Richtung Dürnast. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Beide Täter trugen dunkle Bekleidung mit langen Ärmeln. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.

Immenstaad

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Büroräume einer Schreinerei in der Hauptstraße ein. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte sämtliche Behältnisse nach Bargeld. Mit dem Diebesgut entkam er schließlich unerkannt. Der Polizeiposten Immenstaad bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07545/1700.

Meckenbeuren

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr in der Straße "Breite" zu einer Rauchentwicklung an einem geparkten Pkw. Im Zuge des Brandes rollte der Wagen los und prallte gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Nach dem Öffnen des Pkw durch die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren konnten Hinweise auf einen Kurzschluss im Motorraum erlangt werden. Während an dem unbeteiligten geparkten Fahrzeug Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand, kann die Schadenshöhe am betroffenen Pkw noch nicht beziffert werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 60-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr in der Überlinger Straße. Der Zweiradfahrer war von der Tüfinger Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen in Richtung Aachstraße verlassen. Hierbei wurde er von einer 37-jährigen Autofahrerin übersehen, die mit Ihrem Fahrzeug des Pedelec touchierte, woraufhin der 60-Jährige zu Fall kam. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Der bislang unbekannte Lenker eines Lkw streifte am Mittwochmittag gegen 13 Uhr beim Rangieren in einem Hofraum mit seiner hinteren rechten Fahrzeugseite einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierbei verursachte er an dem Wagen einen Schaden von etwa 1800 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Der Vorgang konnte von einer Zeugin beobachtet werden, welche die Polizei verständigte. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. In diesem Zusammenhang wird auch zu klären sein, ob der Lkw-Lenker den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat.

Hagnau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro verursachte eine 47-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Hauptstraße. Die Frau bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Wagen verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr hinten auf. Dadurch wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt.

Markdorf

Hausstreit eskaliert

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Freiheitsberaubung ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen 52-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, am vergangenen Montag im Zuge eines Hausstreits seine ein Jahr ältere Lebensgefährtin über einen längeren Zeitraum in einem Zimmer eingesperrt und in diesem den Strom abgestellt zu haben. Außerdem habe er in den Tagen davor der Frau mehrfach den Arm verdreht und sie durch die Wohnung gestoßen. Den ermittelnden Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der deutlich alkoholisierte 52-Jährige uneinsichtig. Um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden, kam die Frau zunächst anderweitig unter.

Salem

Enkeltrick-Betrugsversuche

Mindestens drei Fälle von versuchtem Enkeltrickbetrug wurden dem Polizeirevier Überlingen am Dienstag aus dem Gemeindebereich Salem angezeigt. In allen drei Fällen gaben sich die unbekannten Anrufer als Bekannte der Angerufenen aus und baten um die kurzfristige Überlassung von Bargeld, um angeblich ausstehende Zahlungen leisten oder Strafzinsen abwenden zu können. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsversuche, sodass es in keinem der Polizei bislang bekannt gewordenen Fälle zu einem Vermögensschaden kam. Weitere Informationen zu diesem weit verbreiteten Betrugsphänomen sowie Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Überlingen

Fahrradfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr ist eine 55-jährige Fahrradfahrerin in der Hafenstraße gestürzt. Aufgrund einer Unachtsamkeit kam die Frau, die mit einem E-Bike unterwegs war, zu Fall und zog sich eine Verletzung an der Schulter zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in geringer Höhe.

