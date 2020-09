Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Landkreis Ravensburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf der L 288 bei Geratsberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Kurz vor 18:00 Uhr wollte der 70-Jährige mit seinem Rennrad aus Wilhelmskirch kommend die L 288 überqueren. Noch ist nicht bekannt, ob der Radfahrer die Stoppstelle beachtete. Jedenfalls überquerte er die Landstraße und übersah hierbei eine von rechts, aus Richtung Ravensburg, kommende Pkw-Fahrerin. In der Folge prallte der Radfahrer mit dem Pkw Renault der 22-jährigen Fahrerin zusammen. Der 70-Jährige erlitt hierbei mehrere Knochenbrüche und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zur Erstversorgung des Verletzten war ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz. Am Fahrrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 500 EUR und am Pkw von ca. 1.000 EUR.

