Sigmaringen

Trunkenheitsfahrt - Führerschein weg

Am Montagabend gegen 17 Uhr war eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw-Gespanns erheblich alkoholisiert auf der B 32 unterwegs. Einem Verkehrsteilnehmer, dem das Fahrzeug mit dem Pferdeanhänger zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, verständigte die Polizei. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Die 38-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Sigmaringen

Mann flieht aus Polizeikontrolle

Am Montag gegen 10.45 Uhr ist ein Pkw-Fahrer vor einer Fahrzeugkontrolle im Bereich der Landesbahnstraße geflüchtet. Die Beamten hatten den Mann aufgefordert, in die Kontrollstelle einzufahren. Daraufhin fuhr er langsam an der Polizei vorbei, parkte seinen Pkw wenige Meter weiter und flüchtete anschließend zu Fuß. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Im Fahrzeuginneren fanden die Beamten ein Dokument, das auf einen 40-Jährigen ausgestellt ist. Bei der Fahndung nach dem Mann konnte dieser an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand bei der Kontrolle unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt gegen den 40-Jährigen.

Sigmaringen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Binger Straße infolge Unachtsamkeit auf den Pkw einer verkehrsbedingt haltenden 52-Jährigen aufgefahren. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Meßkirch

Ausgelöster Brandmelder

Aus ungeklärter Ursache hat am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr in einem Firmengebäude in der Conradin-Kreuzer-Straße ein Brandmelder ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch war mit zwei Fahrzeugen und etwa 10 Einsatzkräften vor Ort. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Meßkirch

Vandalismus an Waldhütte

Unbekannte haben in der Zeit von 12.09.2020 bis 20.09.2020 in einem Waldstück hinter der Diskothek "Sunray" eine Hütte und einen Baum beschädigt. An der Hütte wurde die Eingangstür sowie eine Fensterscheibe mit einem Holzblock mutwillig zerstört und eine Jungfichte durch Abschlagen der Rinde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter Tel.: 07575/2838 zu melden.

Krauchenwies-Ablach

Brandmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies mit etwa 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, da in einem Firmengebäude in der Brunnenstraße eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Der Brandmelder hatte aus ungeklärter Ursache ausgelöst.

Beuron

Zwei Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Am Dienstagabend gegen 17 Uhr kam es auf der K 8277 zwischen Bärenthal und Beuron zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer verletzt wurden. Ein 24-jähriger Zweiradfahrer kam in Fahrtrichtung Beuron aus Unachtsamkeit in einer Rechtskurve zu Fall. Er schlitterte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden 50 Jahre alten Motorradfahrer zusammen, der daraufhin ebenfalls stürzte. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswägen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.900 Euro.

Bad Saulgau

Auffahrunfall mit Sachschaden

Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es auf der B 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 22-jährige Autofahrerin war am Ortseingang Bad Saulgau infolge Unachtsamkeit einem Pkw eines verkehrsbedingt stehenden 20-Jährigen aufgefahren. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Pfullendorf

Einsatzkräfte retten Frau aus verrauchter Wohnung

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wegen eines ausgelösten Brandmelders zu einem Wohnhaus in der Carleinstraße aus. Da an der betroffenen Wohnung auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, öffnete die Feuerwehr die Tür. In der völlig verrauchten Küche stellten die Einsatzkräfte angebranntes Essen auf dem Herd fest. Die 60 Jahre alte Bewohnerin, die auf dem Boden lag, wurde aus der Wohnung begleitet und dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben. Sie kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

