Friedrichshafen

Ohne Führerschein und mit veränderter HU-Plakette unterwegs

Gleich mehrere Verkehrsverstöße stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen bei der Kontrolle eines Pkw mit Anhänger am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr in der Solarstrasse fest. Wie sich herausstellte, war der 46-jährige Fahrzeuglenker nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheins. Bei der Verkehrskontrolle wurde am mitgeführten Anhänger zudem festgestellt, dass die angebrachte Plakette der Hauptuntersuchung mittels Heißklebepistole unkenntlich gemacht wurde. Der 46-Jährige gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, der 60-jährige Fahrzeughalter wird wegen Urkundenfälschung und Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Friedrichshafen/Immenstaad/Oberteuringen

Anrufe von falschen Polizeibeamten

Mindestens sieben Anrufe von falschen Polizeibeamten wurden dem Polizeirevier Friedrichshafen im Laufe des Dienstags angezeigt. In allen Fällen wurden die üblichen Geschichten erzählt, dass in der Nachbarschaft Einbrecherbanden unterwegs seien, und so versucht, die Angerufenen zur Preisgabe persönlicher Daten zu bewegen. In den bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen erkannten alle Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam. Informationen zu diesem Betrugsphänomen und vorbeugende Tipps finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen/Neukirch

Trunkenheitsfahrten

Im Laufe des Dienstags stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen insgesamt drei Verkehrsteilnehmer fest, die unter der Einwirkung von Alkohol mit ihren Fahrzeugen im Straßenverkehr unterwegs waren. Bereits kurz vor 11:30 Uhr wurde ein 61-jähriger Pkw-Lenker im Stadtgebiet kontrolliert. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 1,5 Promille. Bei einem gegen 21.30 Uhr in Neukirch kontrollierten 82-jährigen Autofahrer zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,6 Promille. Bei einem am Dienstagabend gegen 22 Uhr in Fischbach kontrollierten 48-jährigen Pkw-Lenker wurde bei einem Vortest eine Atemalkoholkonzentration von etwa 1,2 Promille gemessen. Der 61-Jährige und der 48-Jährige mussten sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und den Führerschein abgeben. Sie werden angezeigt. Der 82-Jährige hat mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot zu rechnen.

Friedrichshafen-Kluftern

Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens unter Alkoholeinwirkung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 19-jährigen Pkw-Lenker. Der junge Mann hatte am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr eine stationäre Kontrollstelle der Polizei in der Markdorfer Straße erkannt und daraufhin abrupt gebremst, den Rückwärtsgang eingelegt und sein Fahrzeug gewendet. Danach war er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kluftern davongefahren. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte der 19-Jährige an seiner Wohnanschrift erreicht werden. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Zu den Gründen seiner Flucht befragt, gab der junger Mann an, dass er aus Angst um seinen Führerschein abgehauen sei, da er sich noch in der Probezeit befindet und am Abend zwei Bier getrunken habe. Er wird sich nun strafrechtlich für sein Verhalten zu verantworten haben.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr auf der B 30 bei Hohenreute. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker erkannte zu spät, dass ein vor ihm befindliches Fahrzeug aufgrund eines Linksabbiegers anhalten musste, und fuhr hinten auf. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Meckenbeuren-Lochbrücke

Zimmerbrand

Leicht verletzt wurde eine 57-jährige Frau bei einem Wohnungsbrand am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr im Seewaldweg. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte die Frau in ihrem Bett geraucht. Durch den Sauerstoff eines in dem Raum befindlichen medizinischen Geräts war es dann zu einer Stichflamme gekommen, welche die Matratze in Brand setzte. Durch Nachbarn wurde die 57-Jährige noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren, die mit etwa 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Kressbronn

Sturz mit Pedelec

Eine Fleischwunde am Unterarm zog sich eine 70-jährige Pedelec Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 13 Uhr im Bereich des Geh- und Radweges entlang der Langenargener Straße zu. Die Frau befuhr eine scharfe Rechtskurve kurz vor der Unterführung in Richtung Tunau mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam daraufhin ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bermatingen/Deggenhausertal

Versuchte Enkeltrick-Betrügereien

Zwei Versuche des sogenannten Enkeltrickbetrugs wurden der Polizei am Dienstagnachmittag angezeigt. Gegen 13 Uhr erhielt ein 65-jähriger Mann aus der Gemeinde Deggenhausertal den Anruf einer unbekannten Frau, die vorgab, seine Nichte zu sein und soeben einen Verkehrsunfall gehabt zu haben. Für eine Schadensregulierung würde sie unmittelbar 40.000 Euro benötigen. Nachdem dem 65-Jährigen die Sache komisch vorkam, befragte er seinen hinzukommenden Neffen und ging nicht weiter auf die Forderung ein. Im zweiten Fall wurde gegen 14:30 Uhr eine 82-jährige Frau in Bermatingen von einem unbekannten Anrufer kontaktiert, der sich als Enkel der Frau ausgab und um 30.000 Euro Bargeld bat, da er etwas auf einer Messe kaufen wolle. Es gelang ihm, die 83-Jährige dazu zu bewegen, einen größeren Bargeldbetrag von der Bank abzuheben. Einer Bankangestellten gegenüber, die aufgrund der hohen Bargeldsumme misstrauisch geworden war, gab die Frau an, das Geld für den Kauf eines neuen Autos der Tochter zu benötigen. Nur der Tatsache, dass sich der unbekannte Täter nicht mehr meldete, dürfte es zu verdanken sein, dass hier kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich auf die weit verbreitete Betrugsmasche des Enkeltricks hin und bittet darum, insbesondere ältere Mitbürger über das perfide Vorgehen der Betrüger aufzuklären. Informationen dazu finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Uhldingen-Mühlhofen

Zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinwirkung

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Bahnhofstraße stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Dienstagabend zwei Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr unterwegs waren. Gegen 21:30 Uhr ergab der Atemalkoholtest bei einem 68-Jährigen einen Wert von annähernd 0,6 Promille. Nach der ärztlichen Entnahme einer Blutprobe wird der Mann nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen müssen. Etwa 1,2 Promille zeigte der Atemalkoholtest gegen 21:45 Uhr bei einer 53-jährigen Autofahrerin an. Sie musste sich ebenfalls Blut abnehmen lassen und ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Sie gelangt zur Anzeige.

Frickingen

Hundebiss

Leichte Verletzungen zog sich eine 58-jährige Pedelec-Lenkerin nach einem Hundebiss am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr im Öschweg zu. Die Frau fuhr an einem an langer Leine geführten Hund vorbei, als dieser plötzlich anfing zu bellen, in ihre Richtung rannte und ihr in das rechte Fußgelenk biss. Hierdurch stürzte die 58-Jährige und verletzte sich leicht am Fuß. Gegen die Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Salem-Grasbeuren

Motorradfahrer verletzt

Diverse Schürfwunden und Verletzungen am Arm erlitt der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Dienstagspätnachmittag kurz vor 17:30 Uhr auf der K 7782 zwischen Grasbeuren und Mühlhofen. Der Jugendliche befuhr die Strecke von Grasbeuren kommend in Richtung Mühlhofen hinter einem PKW und fuhr dabei mutmaßlich nicht möglichst weit rechts. Deshalb streifte er im Bereich der Fahrbahnmitte einen entgegenkommenden Wagen und verletzte sich dadurch. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro.

