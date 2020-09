Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Einen schwer Verletzten und Sachschaden von rund 17.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall heute Morgen gegen 05.40 Uhr auf der K 7983 (alte B 30). Die 36-jährige Lenkerin eines Pkw war auf der Kreisstraße von Friedrichshafen kommend in Richtung Ravensburg gefahren und hatte in Höhe Mariatal nach links in die Straße Mooswiesen abbiegen wollen. Nachdem sie zunächst verkehrsbedingt warten musste und zwei Fahrzeuge des Gegenverkehrs passieren ließ, bog die Frau ab und übersah hierbei den Skoda eines 39-jährigen Autofahrers. Bei der Kollision mit dem Wagen wurde dieser noch gegen einen Sprinter im Einmündungsbereich geschleudert, dessen 19-jähriger Lenker von Mooswiesen nach rechts in Richtung Friedrichshafen einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 39-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg den Verletzten aus seinem Pkw befreit hatte, wurde er nach einer ersten notärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Sprinter noch fahrbereit war, mussten die beiden Autos vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Kreisstraße bis 7 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde ein 35-jähriger ausländischer Autofahrer in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei Oberzell angehalten und kontrolliert. Der Mann hatte kurz nach Mitternacht die K 7980 von Bavendorf kommend befahren und zunächst auf sämtliche Anhaltesignale der Streifenwagenbesatzung nicht reagiert. Kurz vor Oberzell bog der Pkw-Lenker schließlich in einen Waldweg ab und blieb mit seinem Fahrzeug, in dem sich noch drei Mitfahrer befanden, stehen. Als mit dem 35-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt werden sollte, versuchte der Autofahrer zu flüchten. Er konnte jedoch von den Beamten überwältigt und mit Handschließen gefesselt werden. Dabei wurde einer der Polizisten leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Sicherheitsleistung von 1.500 Euro erhoben. Der 35-Jährige hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Weingarten

Trickdiebstahl

Offensichtlich einer Trickdiebin ist eine 88-jährige sehbehinderte Frau am Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr auf dem Löwenplatz zum Opfer gefallen. Wie eine Zeugin beobachtet hatte, war die Geschädigte von einer 60 bis 70 Jahre alten Frau auf ihre vergessenen Medikamente angesprochen worden und so mit der 88-Jährigen in Kontakt gekommen. Kurz darauf hielt die Unbekannte, die 160 bis 165 cm groß sein und graue, lockige Haare haben soll, den Geldbeutel der betagten Frau in den Händen, aus dem sie mindestens einen Hundert-Euro-Schein entnahm. Die mutmaßliche Täterin führte mehrere Tragetaschen bei sich und war mit einem gestreiften Pullover bekleidet. Personen, denen die unbekannte Frau aufgefallen ist oder die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Amtzell

Unklarer Unfallhergang

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der B 32 bei Amtzell ereignet hat und bei dem eine 63-Jährige leicht verletzt worden ist. Die 82-jährige Lenkerin eines Hyundai hatte die Bundesstraße in Richtung Wangen befahren und war in Höhe der Ausfahrt Amtzell gegen das Heck eines Toyota Corolla geprallt, dessen 65-jährige Fahrerin auf der Linksabbiegespur wartete. In deren Auto erlitt die 63-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 8.000 Euro. Wie die 82-Jährige bei der Unfallaufnahme angab, sei vor ihr ein rotes Auto auf der Geradeausspur gestanden, dem sie habe ausweichen müssen. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, in Verbindung zu setzen.

Wangen i.A.

Mann ist psychisch auffällig

In eine Fachklinik mussten Beamte des Polizeireviers Wangen am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr einen 41-jährigen Mann bringen, der in der Bindstraße herumgeschrien und Passanten mit einem Stock bedroht hatte. Nachdem zwei Streifenwagenbesatzungen den psychisch auffälligen Mann antreffen und zunächst beruhigen konnten, wollte er sich anschließend einer ärztlichen Untersuchung widersetzen. In der Klinik, wo er die Polizisten immer wieder bedrohte, wurde er derart aggressiv, dass er mit der Faust gegen die Glasscheibe der Tür einer Isolierzelle schlug und sich dabei vermutlich die Hand brach. Nur mit Mühe konnte der 41-Jährige von den Beamten überwältigt und vom Klinikpersonal anschließend fixieret werden. Der Mann hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Leutkirch

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Bei der Überprüfung von drei Personen, die bei einem in der Wangener Straße geparkten Pkw standen, fanden Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr unter dem Auto ein Griptütchen mit Marihuana. Ein 19-Jähriger gab sich bei der Kontrolle als Besitzer der Drogen zu erkennen. Er hat sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Bad Wurzach

Illegal Müll entsorgt

Sperrmüllutensilien wie ein Computerbildschirm, ein Rechner sowie ein Tisch mit Glasplatte, ein Kissen und eine Babyliege sind am Montag in einem Waldgebiet zwischen Seibranz und Baierz im Gewann Stiftsreue aufgefunden worden. Personen, die in den vergangenen Tagen beobachtet haben, wie der Müll entsorgt wurde oder die Hinweise zur Herkunft der Sperrmüllgegenstände geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell