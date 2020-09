Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.09.2020

Bad Wurzach/Landkreis Ravensburg (ots)

Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Illegaler Handel mit Drogen wird einem 41-Jährigen vorgeworfen, der am Montag von Kriminalbeamten vorläufig festgenommen wurde. Über das Bundeskriminalamt hatten die Ermittlungsbehörden Tage zuvor den Hinweis erhalten, dass der Tatverdächtige Drogen im Darknet bestellt hatte und sich per Post an die Adresse seiner Lebensgefährtin liefern ließ. Als wieder ein Paket für den mutmaßlichen Drogendealer ausgeliefert werden sollte, wurde dieses auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg richterlich beschlagnahmt. In dem betreffenden Paket konnten die Beamten zwei Kilogramm Amphetamin auffinden und sicherstellen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Drogenfahnder auf Kleinmengen von Amphetamin und MDMA (chemische Untergruppe von Amphetamin) sowie eine Vielzahl von Verpackungsmaterialien und rund 500 Euro Bargeld, das vermutlich aus Drogengeschäften herrührt. Wie der 41-Jährige in seiner Vernehmung einräumte, hatte er seit April dieses Jahres schon vor dieser größeren Lieferung drei Pakete mit jeweils 200 Gramm Amphetamin erhalten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Beschuldigte am Dienstagabend dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 41-Jährigen die Untersuchungshaft anordnete. Neben dem Beschuldigten, der in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, hat sich auch sein 31-jähriger mutmaßlicher Komplize zu verantworten, der die Betäubungsmittel immer im Darknet bestellt haben soll.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301,

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 0751/803-1010.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell