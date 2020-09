Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pedelec-Fahrerin verursacht Sturz

Leichte Verletzungen erlitt eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Meersburger Straße ereignete. Eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin hatte den Radweg von der Innenstadt kommend befahren und war beim Blick auf das Display am Lenker ihres Zweirades immer weiter nach links geraten. Die entgegenkommende 52-jährige Radfahrerin musste deswegen auf den Grünstreifen ausweichen, wo sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Sie konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Baienfurt

Autofahrerin übersieht Motorroller

Bei der Kollision mit dem VW Polo einer 66-jährigen Frau ist eine 17-Jährige am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr im Kreisverkehr gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Die Autofahrerin war auf der Niederbieger Straße von Baienfurt kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei die bereits im Kreisel befindliche Motorrollerfahrerin übersehen. Die Verletzungen der 17-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Wangen i.A.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

Über 50 Fahrverbote sind das Fazit von Geschwindigkeitsmessungen, die von der Verkehrspolizei am vergangenen Samstagnachmittag auf der A96 vor dem Tunnel Herfatz durchgeführt worden sind. Zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr passierte von insgesamt 2.831 Fahrzeugführern nahezu jeder Dritte, insgesamt 851, das Lichtschrankenmessgerät mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Wegen des Tunnels ist die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit für Autos auf 100 km/h und für Lkw auf 80 km/h beschränkt. Während 53 Fahrzeuglenker mit einem Fahrverbot, Punkten und einem Bußgeld zu rechnen haben, einer von ihnen wurde gar mit 180 km/h gemessen, erwartet die restlichen Geschwindigkeitssünder ebenfalls ein Bußgeld und je nach Geschwindigkeitsüberschreitung auch Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell