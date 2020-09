Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Radfahrerinnen stürzen

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind bereits am vergangenen Mittwochnachmittag (16.09.2020) zwei Radfahrerinnen auf dem Radweg neben der Bodanstraße zwischen Kressbronn und Campingplatz Iriswiese gestürzt. Eine 65-Jährige musste danach mit diversen Prellungen und einer Schlüsselbeinfraktur im Krankenhaus behandelt werden. Nach den Angaben der Frau hatte sie den für beide Richtungen freigegebenen Radweg in Richtung Campingplatz befahren, als sie etwa 100 Meter davor von einer bislang unbekannten E-Bike-Fahrerin überholt wurde. Während sich diese auf gleicher Höhe befand, überholte eine weitere Frau mit ihrem Fahrrad und drängte dabei die andere Radfahrerin gegen die 65-Jährige. Beide verloren dabei die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzen. Die Verursacherin schaute sich nur kurz nach den Gestürzten um, fuhr dann aber einfach weiter, ohne sich um die beiden Frauen zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu der Pedelec-Fahrerin oder zu der Frau, die beim Überholen gegen die 65-Jährige gedrängt wurde, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/92600, zu melden.

Markdorf

Auto angefahren

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Samstagmittag zwischen 12.15 Uhr und 12.50 Uhr ein auf dem EDEKA-Parkplatz in der Ravensburger Straße abgestelltes Mini One Cabrio hinten links und am Radkasten gestreift. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/96200.

Markdorf

Gestürzte Radfahrerin

Mit einer leichten Knieverletzung musste eine 53-jährige Radfahrerin am Montagnachmittag gegen 15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Rudolf-Diesel-Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war in Richtung Ensisheimer Straße gefahren und mit ihrem Fahrrad vermutlich gegen die Bordsteinkante geraten, weshalb sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte.

Deggenhausertal

Streit unter Asylbewerbern

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 32-jährigen Nigerianer, der am Montagabend kurz vor 19 Uhr mit einem 35-jährigen Syrer vor einer Asylbewerberunterkunft in Untersiggingen aneinandergeraten war. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zwischen den Ehefrauen der beiden Männer wegen spielender Kinder vor dem Unterkunftsgebäude zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, die von den Ehepartnern fortgesetzt wurden. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen der 32-Jährige und dessen Ehefrau auf den 35-Jährigen eingeschlagen haben. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des handfesten Streits dauern an.

Salem-Mimmenhausen

Dieb in Umkleidekabinen

Bargeld von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter am vergangenen Samstagabend zwischen 16 und 19.45 Uhr in den Umkleidekabinen des FC RW Salem in der Schloßseeallee erbeutet. Während die Fußballspiele der ersten und zweiten Mannschaft liefen, durchwühlte der Unbekannte die Taschen und Kleidung der Spieler und entwendete daraus das Bargeld. Die Kabinen der Gästemannschaften waren nicht betroffen, weil sie während des Spielbetriebs die Türen abgeschlossen hatten. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei den Umkleidekabinen des Clubheims beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Salem, Tel. 07553/82690, zu melden.

Überlingen

An Einmündung aufgefahren

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Montagabend gegen 16.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200 an der Abzweigung Frickingen entstanden. Der 27-jährige Lenker eines Peugeot Expert Traveller (Van) war an der Einmündung aus Unachtsamkeit auf den Sprinter eines vor ihm bremsenden 51-jährigen Autofahrers aufgefahren. Personen kamen bei dem Aufprall nicht zu Schaden.

Überlingen

Brandmelder löst aus

Zu einem Brandmeldealarm musste die Freiwillige Feuerwehr Überlingen am Montagmittag in die Kurt-Hahn-Straße ausrücken. Nachdem das betreffende Gebäude geräumt worden war, wurde festgestellt, dass der Melder im Zimmer eines Unterkunftsgebäudes einer Schule fehlerhaft ausgelöst hatte. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage wieder scharf und die Schüler konnten ihren Unterricht fortsetzen.

Überlingen

Auto gestreift

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagabend gegen 18.20 Uhr einen am Fahrbahnrand der Straße "Schatzberg" ordnungsgemäß abgestellten Renault gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040, entgegen.

