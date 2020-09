Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr auf der B 31 ereignet hat. Der 54-jährige Lenker eines Klein-LKW hatte auf dem Löwental-Viadukt zu spät erkannt, dass zwei vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt anhalten mussten, und fuhr hinten auf. Durch die Wucht der Kollision schob er beide Fahrzeuge aufeinander. Hierdurch wurden der Klein-LKW und der vor ihm befindliche VW Golf so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 54-jährigen leichte Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Sie veranlassten bei dem Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft daraufhin die Entnahme von zwei Blutproben und erhoben bei dem ausländischen Fahrzeugführer eine Sicherheitsleistung. Er gelangt nun zur Anzeige.

Friedrichshafen

Motorroller gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Tiefgarage in der Albrechtstraße einen Motorroller. Das Zweirad vom Typ "Vespa 50 N Spezial" hat einen Wert von circa 3000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Rollers geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Zwei Mal Fahren unter Alkoholeinfluss

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer, die unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahmen, gingen der Polizei am frühen Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Friedrichshafen ins Netz. Gegen 3:15 Uhr wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Gegen 3:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein PKW auf, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der 23-jährigen Lenkerin Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Beide Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und werden wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Friedrichshafen-Fischbach

Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 32-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 18:25 Uhr in der Meersburger Straße zu. Der 28-jährige Fahrer eines zur Obsternte eingesetzten Traktors wollte aus einer Plantage kommend den Geh- und Radweg entlang der Meersburger Straße überqueren. Hierbei tastete er sich vorsichtig in den Radweg hinein. In der Annahme, der Traktor würde ihm die Vorfahrt nehmen, leitete der 32-Jährige daraufhin eine Vollbremsung ein und stürzte mit seinem Rad. Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte jedoch später von der Polizei ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Friedrichshafen-Fischbach

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Gaststätte eines Vereinsheims in der Fischerstraße ein. Der unbekannte überwand ein gekipptes Fenster und stieg so in die Räume ein. Daraus entwendete er bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Radio. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 EUR entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 19:15 Uhr im Bereich einer Tankstellenzufahrt an der B 467. Ein 57-jähriger Pkw Lenker wollte von der B 467 kommend nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden und vorrangberechtigten Pkw. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, der entgegenkommende Wagen dabei so schwer, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Neukirch

Traktor umgekippt, Fahrerin schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 55-jährige Traktor-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15:10 Uhr bei Neukirch. Die Frau befuhr eine Wiese im Gewann Hintere Halde, die sich parallel der K 7778 befindet, um dort Schwaderarbeiten durchzuführen. Im Bereich eines starken Gefälles kippte der Schlepper plötzlich um, überschlug sich samt des angebauten Kreiselschwaders und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Die 55-Jährige wurde dabei aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den landwirtschaftlichen Geräten entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

Frickingen/Markdorf/Oberteuringen

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen eine 56-jährige Autofahrerin. Mehreren Zeugen zufolge sei die Frau am Sonntagvormittag im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr auf der Strecke von Frickingen über Salem, Bermatingen, Markdorf bis Oberteuringen mehrfach nach links auf die Gegenfahrspur geraten. Hierbei sei es zu mehreren Gefährdungen beziehungsweise Beinaheunfällen gekommen. Eine Ursache für die Fahrunsicherheit konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen, denen die Fahrweise des grauen Skoda ebenfalls aufgefallen ist oder die von diesem möglicherweise gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Im Streit mit Messer verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 31-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde, ist die Polizei am Sonntagvormittag kurz vor 10:00 Uhr nach Goldbach alarmiert worden. Wie sich herausstellte, war es in einer Asylbewerberunterkunft zwischen dem 31-Jährigen sowie zwei 27 und 32 Jahre alten Kontrahenten zu einem Streit gekommen. Im Zuge der Tätlichkeiten erlitt der 31-Jährige mehrere oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen sowie eine Platzwunde am Hinterkopf. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund des Streits dürfte ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge im Betäubungsmittelmilieu zu suchen sein.

Überlingen

Bargeld gestohlen und mit Messer verletzt

Mehrere tausend Euro wurden einem 56-jährigen Mann eigenen Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr am Landungsplatz gestohlen. Der Geschädigte hatte sich zunächst mit einem 42-Jährigen in einer Gaststätte aufgehalten. Als diese geschlossen wurde, habe man sich im Außenbereich an einen Stehtisch begeben und dort Vertragsverhandlungen zu einem Arbeitsvertrag fortgesetzt. Hierzu habe der 56-Jährige auch das Bargeld auf den Tisch gelegt. Nachdem er sich für einen kurzen Moment abgewandt hatte, war das Bargeld plötzlich verschwunden. Als er daraufhin den 42-Jährigen auf den Verbleib des Geldes ansprach, habe dieser erwidert, dass er das Geld nicht habe, ihn aber unvermittelt mit einem Messer angegriffen und an beiden Unterarmen leicht verletzt. Danach habe sich der 42-Jährige zu Fuß entfernt. Der 56-Jährige wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung der oberflächlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen konnte die Polizei wenig später an seiner Wohnanschrift schlafend antreffen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell