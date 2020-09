Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.09.2020

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Haftbefehle nach tätlicher Auseinandersetzung vollstreckt

Im Zuge der Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen zu der tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen am vergangenen Mittwoch, 16.09.2020, in Friedrichshafen (wir berichteten) wurden von der Staatsanwaltschaft Ravensburg am zurückliegenden Freitag, dem 18.09.2020, Haftbefehle gegen insgesamt fünf Beteiligte beantragt. Zwei der Gesuchten konnten daraufhin von der Polizei im Laufe des vergangenen Wochenendes festgenommen werden, zwei weitere Männer stellten sich selbständig beim Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem sie erfahren hatten, dass nach ihnen gefahndet wird. Ein 26-Jähriger ist noch flüchtig. Alle vier vorläufig Festgenommenen wurden noch am Samstag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht Tettnang vorgeführt, der in allen Fällen die Untersuchungshaft anordnete. Die vier Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

