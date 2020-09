Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 19/20.09.20 aus dem Bodenseekreis

Salem (ots)

Vorfahrt missachtet - 10000 Euro Schaden

Eine 18jährige Audi Fahrerin wollte am Samstag gegen 16.00 Uhr vom Mitarbeiterparkplatz des "Affenberg" in die bevorrechtigte Kreisstraße einfahren. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Am Audi entstand ein Schaden von 3000 Euro; am Hyundai ein Schaden von 7000 Euro.

