PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 19/20.09.20 aus dem Landkreis Sigmaringen

Angetrunkener stört massiv einen Polizeieinsatz

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen mussten am Samstag gegen 23.30 Uhr zu einem Einsatz in die Landeserstaufnahmestelle ausrücken. Es war zu einer Schlägerei zwischen zwei angetrunkenen Asylbewerbern gekommen. Grund dafür war, dass sich der eine durch den anderen in seiner Ruhe gestört fühlte. Beide Kontrahenten verletzten sich gegenseitig leicht. Als die Beamten die Lage beruhigt hatten und den Sachverhalt ermittelten, kam ein weiterer, völlig unbeteiligter 24jähriger Asylbewerber hinzu. Der mischte sich derart aggressiv und provozierend in die polizeilichen Maßnahmen ein, dass den Beamten nichts anderes übrigblieb, als ihn in Gewahrsam zu nehmen. Auch dieser Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung.

Krauchenwies

Autofahrer legt sich nach Unfall schlafen

Ein auf dem Dach liegender Pkw wurde dem Polizeirevier Sigmaringen am frühen Samstagmorgen in Krauchenwies gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Sachverhalt wie gemeldet zutraf und der Fahrer sich aus dem Staub gemacht hatte. Die Ermittlungen führten zu einem in der Gemeinde wohnenden 22jährigen Mann. Auf Klingeln wurde an dessen Anschrift nicht geöffnet. Durch eine Nachbarschaftsbefragung erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann zuhause war. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung wurde der Mann friedlich schlafend in seinem Bett angetroffen. Er räumte die Verursachung des Unfalls ein. Da er alkoholisiert war, wurden bei ihm zwei Blutproben entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. An seinem Pkw war Totalschaden entstanden.

Bingen

Alkoholisierter fährt ungebremst auf Kleinbus auf

Mit über zwei Promille war am Sonntag gegen 00.50 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Lenker in der Zeitblomstraße unterwegs. Dort fuhr er ungebremst auf einen geparkten Kleinbus auf. Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 15000 Euro entstand. Die Polizeibeamten veranlassten bei dem Mann eine Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

