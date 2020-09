PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Weingarten

Polizei sucht Zeugen zu körperlicher Auseinandersetzung

Am Freitagnachmittag um 16:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Weingarten eine verletzte Person im hinteren Bereich der RAN-Tankstelle in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten gemeldet. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten konnten eine blutüberströmte männliche Person feststellen, die kurze Zeit später vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. Bei einer ersten Befragung des Geschädigten gab dieser an, von mehreren Personen angegriffen und geschlagen worden zu sein. Der 46-jährige aus Kroatien stammende Mann wurde nach der Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Tel. 0751 803-6666

Ravensburg

Pkw und Fahrradfahrer kollidieren in Kreuzung

Bereits am Donnerstagmorgen kam es an der Ulmer Straße/Ravensburger Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Unfall wurde jedoch erst am Folgetag bei der Polizei gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw die Ulmer Straße in Richtung Ravensburger Straße, um in diese nach links einzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer die Ravensburger Straße auf dem Fahrradweg und wollte geradeaus weiter in die Gartenstraße fahren. Die Kreuzung ist durch Lichtzeichenanlage geregelt. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Tel. 0751 8036666

Ravensburg

Pkw-Lenker unter Drogeneinwirkung und ohne gültige Fahrerlaubnis

Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg führten am Freitagabend in der Jahnstraße Verkehrskontrollen durch. Gegen 22.55 Uhr fuhr ein 37-jähriger Italiener mit deutschem Wohnsitz mit seinem Pkw Alpha Romeo in Richtung der Kontrollstelle. In einiger Entfernung stellte er seinen Pkw ab und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Fahrer kurze Zeit später. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter der Beeinflussung von verbotenen Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Isny im Allgäu

Trunkenheit im Verkehr

Polizeibeamte des Polizeireviers Wangen kontrollierten am Sonntagmorgen gegen 02.40 Uhr in Isny in der Straße Pfannenstiel einen E-Bike-Fahrer, bei dem die vorschriftsmäßige Beleuchtung nicht eingeschaltet war. Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Da der E-Bike-Fahrer einen Alkoholtest ablehnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim Verdächtigen eine Blutentnahme zur Beweissicherung für das weitere Verfahren entnommen. Da die Eigentumsverhältnisse des E-Bikes nicht geklärt werden konnten, wurde das Rad einbehalten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

