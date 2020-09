Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Ostrach

Polizeibeamte werden tätlich angegriffen

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau kontrollierten im Rahmen der Überprüfung der Maskenpflicht im ÖPNV am Freitagnachmittag in der Hohenzollernstraße in Ostrach bei der dortigen Bushaltestelle einen 31-jährigen Mann, da dieser keinen Mund- und Nasenschutz trug. Der Mann verhielt sich hierbei äußerst aggressiv und beleidigte die vier anwesenden Polizeibeamten massiv. Des Weiteren warf der Mann eine Zigarettenkippe in Richtung eines Polizeibeamten, der nur durch ein schnelles zurücktreten ausweichen konnte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

