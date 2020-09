Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen an einem in der Glärnischstraße abgestellten Mercedes GLA die Heckscheibe ein. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Tel. 07541 7010

Kressbronn am Bodensee

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr wurde auf dem EDEKA-Mitarbeiterparkplatz in der Argenstraße in Kressbronn ein geparkter Mercedes Benz CLA im Heckbereich angefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auf Grund der Spurenlage dürfte es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen Pkw mit roter Lackierung gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen zu melden. Tel. 07543 93160

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 16:45 Uhr auf dem DM-Parkplatz in der Lippertsreuter Straße in Überlingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die 55-jährige Geschädigte parkte ihren blauen Pkw Skoda Fabia auf dem DM-Parkplatz und begab sich zu ihrer nahegelegenen Arbeitsstelle. Als sie gegen 16.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie im linken vorderen Bereich Unfallbeschädigungen fest. Auf Grund der Spurenlage dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen hellen/silbergrauen Pkw gehandelt haben. Am Pkw Skoda der Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden. Tel. 07551 8040

Überlingen

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter versuchten von Donnerstag auf Freitag in einen Kindergarten in der Straße Am Schättlisberg einzubrechen. Die Täterschaft begab sich auf das frei zugängliche Gelände des Kinderhorts und versuchte durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Gebäude zu gelangen. Der Versuch, das Fenster aufzubrechen, misslang jedoch und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Der angerichtete Schaden am Fenster beträgt ca. 400 Euro.

