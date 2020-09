Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kind von Pkw erfasst

Ein neun Jahre alter Fahrradfahrer wurde am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Ziegelacker" verletzt, als er beim Überqueren der Fahrbahn einen Pkw übersah. Die 57-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum leichten Zusammenstoß kam. Der Neunjährige stürzte von seinem Fahrrad und zog sich leichte Blessuren zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sigmaringen-Laiz

Rechts vor Links missachtet

Am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr kam es auf der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 34 Jahre alte Audi-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus der Schillerstraße kommenden und vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Toyota-Fahrers. Die Pkw stießen im Einmündungsbereich zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gammertingen-Bronnen

Guter Wille wird bestraft - beim Währungstausch geprellt

Die Gutmütigkeit eines 19-Jährigen wurde nicht belohnt, als er einem augenscheinlich Hilfsbedürftigen Geld wechselte. Der junge Mann wurde am Ortsausgang Bronnen in Richtung Mägerkingen auf einen Mann aufmerksam, der am Straßenrand wild gestikulierend um Hilfe ersuchte. Im Gespräch gab dieser an, dass er nur rumänisches Geld bei sich habe und er dieses dringend in Euro umtauschen müsse, um sich Lebensmittel kaufen zu können. Der 19-Jährige fuhr kurzerhand auf die Bank, hob einen dreistelligen Betrag ab und tauschte das Geld. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Geld um eine wertlose, völlig veraltete rumänische Währung handelte. Die Polizei Sigmaringen ermittelt nun wegen eines Betrugsdelikts und weist in diesem Zusammenhang auf diese häufiger auftretende Form des Wechselfallenschwindels hin. Seien Sie stets wachsam, wenn fremde Menschen in vermeintlichen Notsituationen Sie um einen finanziellen Gefallen bitten! Hinter der augenscheinlichen Hilfsbedürftigkeit könnte sich eine kriminelle Betrugsabsicht verbergen.

Neufra

Auffahrunfall

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Rathausstraße infolge Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden Wagen aufgefahren. Da die 64-jährige Autofahrerin nach links in die Kichstraße abbiegen wollte und dies auch mittels Blinker signalisierte, verlangsamte sie ihre Fahrt. Der Unfallverursacher erkannte dies zu spät, sodass es zum Unfall kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro

Ostrach

Beim Wenden Fahrzeug gerammt

Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 7.000 Euro Sachschaden kam es am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr auf der Jettkofer Straße. Ein 48-Jährige fuhr mit ihrem Opel in Richtung Jettkofen. Als sie feststellte, dass die Ortsdurchfahrt baustellenbedingt gesperrt ist, hielt sie am Fahrbahnrand an, um kurze Zeit später auf der Fahrbahn zu wenden. Beim Anfahren übersah sie einen 19-jährigen Toyota-Fahrer, der von hinten an ihr vorbeifahren wollte, und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt.

