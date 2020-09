Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am frühen Freitagmorgen gegen 2:30 Uhr beschädigte ein 22-jähriger Pkw-Lenker auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Flugplatzstraße beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Hierbei verursachte er einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 22-Jährigen Anzeichen von Alkohol- und Drogeneinwirkung fest. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC und Kokain. Der Mann musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Wie sich weiter herausstellte, ist der 22-Jährige auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Er gelangt entsprechend zur Anzeige und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ebenfalls angezeigt wird die 35-Jährige Fahrzeughalterin, die dem Mann die Fahrt mit ihrem Pkw ermöglichte.

Friedrichshafen

Betrunken mit Pedelec gefahren

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 32-jähriger Pedelec-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Freitagmorgen gegen 1:45 Uhr in der Ailinger Straße kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 32-Jährige, der sich daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen musste, gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Falsche Polizeibeamte

Im Verlauf des Donnerstags wurden dem Polizeirevier Friedrichshafen mehrere Fälle von Anrufen durch falsche Polizeibeamte angezeigt. Mit der üblichen Geschichte, das in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden sein, versuchten die unbekannten Anrufer, die Geschädigten zur Preisgabe persönlicher Informationen zu überreden. In allen der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsicht sofort und beendeten die Telefonate, so dass es zu keinem Vermögensschaden kam. Hinweise zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Donnerstag in der Zeit von 9:30 Uhr bis 14:30 Uhr Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei überwachten sie schwerpunktmäßig die Gurtanlegepflicht sowie das Verbot der Benutzung elektronischer Geräte während der Fahrt. Im Kontroll-Zeitraum mussten 29 Verkehrsteilnehmer beanstandet und gebührenpflichtig verwarnt werden, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Weitere 15 Personen benutzten während der Fahrt ihr Handy. Sie haben mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg zu rechnen.

Friedrichshafen-Manzell

Fahrradsturz

Leichte Verletzungen hat sich ein 70-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr in der Wasenöschstrasse zugezogen. Der Mann kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit seinem Vorderrad gegen den Randstein und stürzte. Ein getragener Fahrradhelm dürfte Schlimmeres verhindert haben. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Friedrichshafen-Fischbach

Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Drei Leichtverletzte sowie drei beschädigte Fahrzeuge und einen Gesamtsachschaden von etwa 16.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr auf der B 31 bei Fischbach. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr eine 36-jährige Pkw-Lenkerin die B 31 neu in Richtung B 31 und erkannte zu spät, dass vor ihr zwei Fahrzeuge an einer roten Ampel anhalten mussten. Die Frau leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Ihr Pkw prallte zunächst gegen eine Leitplanke und weiter gegen den vor ihr haltenden Wohnanhänger. Hierdurch wurde das Gespann auf das davor an der Ampel stehende Auto geschoben. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug der 36-Jährigen und kam schließlich nach Überqueren des Kreuzungsbereichs auf dem Dach im angrenzenden Grünstreifen wieder auf den Rädern zum Stehen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch zwei Personen im Wohnwagengespann wurden durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw der 36-Jährigen sowie der beteiligte Wohnanhänger wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Meckenbeuren

Einbruch in Gaststätte

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Humpisstraße ein. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Bargeld. Aus diversen Behältnissen entwendete er einen mittleren dreistelligen Eurobetrag und entkam unerkannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Telefon 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 76-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr im EVS-Weg. Eine 36-jährige PKW-Lenkerin wollte aus dem EVS-Weg kommend nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Fahrradfahrer, der den Radweg entlang der Hauptstraße verbotenerweise in der falschen Fahrtrichtung benutzte. Durch die folgende Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierdurch leicht. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Kressbronn

Betrugsabsicht erkannt

Einen Betrugsversuch rechtzeitig durchschaut hat ein 80-jähriger Mann am Donnerstagmittag in Kressbronn. Eine unbekannte Anruferin kontaktierte den Senior per Telefon und teilte ihm mit, dass er einen Bargeldbetrag von 30.000 Euro gewonnen habe. Um diesen jedoch zu erhalten, müsste er zunächst als Bearbeitungsgebühr Guthabenkarten in Höhe von 800 EUR kaufen, welche später bei ihm abgeholt würden. Hier schöpfte der 80-Jährige Verdacht und beendete das Gespräch. Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, auf diese bekannte Betrugsmasche der falschen Gewinnversprechen hinzuweisen. Weitere Informationen dazu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Überlingen

Versuchter Einbruch

Wie erst gestern der Polizei angezeigt wurde, versuchte ein unbekannter Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes in einen Kindergarten im Dekan-Schwarz-Weg einzubrechen. An einer Außentür konnten entsprechende Werkzeugspuren festgestellt werden. Der Unbekannte scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben. Das Polizeirevier Überlingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07551/804-0.

Überlingen

Zwei Einbrüche in einer Nacht

Mutmaßlich ein und derselbe Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowohl in die Verwaltungsräume der Bodenseetherme als auch in den Gastronomiebetrieb des Ostbads ein. An beiden Objekten verschaffte sich der Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Bargeld und Wertsachen. Im ersten Fall fielen ihm lediglich ein einstelliger Bargeldbetrag sowie eine größere Menge Briefmarken in die Hände, im zweiten Fall nahm er diverses Wechselgeld mit. Das Polizeirevier Überlingen bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meersburg

Exhibitionist

Zwei jungen Frauen gegenüber ist ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr als Exhibitionist aufgetreten. Die beiden hielten sich an einer Badebucht in der Nähe der Therme auf, als sie in einem nahegelegenen Gebüsch auf den Mann aufmerksam wurden, der offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Auf Ansprache reagierte der Unbekannte sehr aufgeregt und verließ schließlich die Örtlichkeit. Er war etwa 70 Jahre alt und bekleidet mit einer schwarzen Badeshorts sowie einem blauen T-Shirt. Außerdem führte er einen dunklen Rucksack mit. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt und bittet Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Salem

Streit endet in Polizeigewahrsam

Für zwei 20 und 23 Jahre alte Männer endete eine Meinungsverschiedenheit in einer Asylbewerberunterkunft in Mimmenhausen am Donnerstagabend schließlich im Polizeigewahrsam. Die beiden waren gegen 22:30 Uhr mit einem Bewohner aneinandergeraten, der sie aufforderte, die Unterkunft zu verlassen, da sie dort nicht wohnhaft sind. Nachdem beide dieser Aufforderung nicht nachkamen, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus, dem beide zunächst nur widerwillig Folge leisteten. Gegen 1:45 Uhr kehrte das offenbar unbelehrbare Duo zur Unterkunft zurück. Hier wurden beide von der abermals alarmierten Polizeistreife in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen zu verhindern. Hierbei leistete der 23-Jährige, der mit etwa 1,4 Promille nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand, Widerstand und verletzte eine Beamtin dabei leicht. Die beiden Störer mussten den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen, gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachten des Platzverweises eingeleitet. Der 23-Jährige gelangt zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige.

