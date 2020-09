Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Rollerfahrer und Sozia bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße wurden am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr ein 15 Jahre alter Rollerfahrer und dessen 13-jährige Sozia verletzt, als sie von einem Pkw-Fahrer übersehen wurden, der aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr. Der 15-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß gegen das Auto. Während der Fahrer des Zweirades mit Schürfwunden und Prellungen davonkam, erlitt die Sozia durch den Sturz schwere Verletzungen im Bauch- und Beckenbereich. Beide wurden notärztlich versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der 31-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro.

Meßkirch

Zwei Pkw parken zeitgleich aus - Unfall

Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Jahnstraße zu einem Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Eine 48-Jährige und ein 46-Jähriger fuhren gleichzeitig mit ihrem Auto aus ihrer Parklücke heraus. Beim Rangieren stießen sie mit ihren Fahrzeugen aus Unachtsamkeit etwa mittig der Fahrbahn zusammen.

Krauchenwies

Höhenangabe übersehen

Weil ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw am Mittwoch gegen 16.40 Uhr die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzte, fuhr er auf einem Tankstellengelände in der Bittelschießer Straße gegen die Überdachung. Während der Sachschaden am Lkw etwa 3000 Euro beträgt, kann der Schaden an der Überdachung noch nicht beziffert werden.

Krauchenwies

Stark alkoholisiert hinterm Steuer

Erheblich alkoholisiert saß ein 43-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht schlafend hinter dem Steuer seines Pkw in einer Hofeinfahrt. Passanten wurden auf den aufheulenden Motor aufmerksam und verständigten die Polizei. Versuche, den Mann zu kontrollieren, scheiterten zunächst, da er auf Rütteln am Auto nicht reagierte. Nachdem er kurze Zeit später zu sich kam, stellten die Beamten erhebliche Ausfallerscheinungen und starken Alkoholgeruch im Atem des 43-Jährigen fest. Eine Atemalkoholmessung bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von über 2,7 Promille an. Die ermittelnden Beamten veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und behielten den Führerschein ein. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Sigmaringen

Einbruchsversuch in Wohnhaus

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Zeit von 1.30 Uhr bis 14.30 Uhr versucht, sich in der Straße "Am Ziegelacker" unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Eine 64-jährige Anwohnerin stellte Hebelspuren an der Wohnungstüre fest und kontaktierte daraufhin die Polizei. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen (Tel.: 07571/104-0) zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Im Einmündungsbereich Kaiser- / Schillerstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Beim Abbiegen von der Schillerstraße auf die vorfahrtsberechtigte Kaiserstraße, übersah die 36-jährige Unfallverursacherin einen 37-jährigen Pkw-Fahrer, der die Vorfahrtsstraße aus Herbertinger Richtung befuhr. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Herdwangen-Schönach / Großschönach

Angebrannter Kuchen löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf mit 12 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus, da in der Straße "Lautenbach" eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Ursache für den Alarm war schnell gefunden: Ein angebrannter Kuchen.

Bad Saulgau

Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr kam es auf der B 32, zwischen Bad Saulgau und Herbertingen, zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen. Ein 68-Jähriger war mit seinem Peugeot in Richtung Bad Saulgau unterwegs. Nach der Bahnunterführung fuhr er ungebremst auf einem 22-jährigen Ford-Fahrer auf, der verkehrsbedingt stand. Durch den Aufprall drückte es den Ford an die Leitplanke und der Peugeot des 68-Jährigen touchierte einen weiteren Peugeot eines 19-Jährigen, der durch den Aufprall in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Der 68-Jährige sowie der 22-Jährige wurden leicht verletzt. Beim Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt.

Hohentengen

Polizei bittet nach Unfall um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der K 8254 sucht die Polizei nach Hinweisen zum Fahrer eines älteren schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen. Ein Motorradfahrer fuhr von Friedberg in Richtung Völlkofen und musste dem entgegenkommenden Audi, der mittig der Fahrbahn fuhr, nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichmanöver kam er von der Straße ab, stürzte und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Personen, die Hinweise zum gesuchten Audi geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

Inzigkofen-Engelswies

Unbekannte räumen Geldausgabeautomaten aus - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem Raum eines in der Hauptstraße ansässigen Geldinstituts verschafft. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt und in das Gebäude eingestiegen waren, gelang es ihnen den Geldausgabeautomaten mit Hilfe eines hydraulischen Spreizgeräts oder vergleichbarem Werkzeug zu öffnen. Sie entnahmen mehrere Kunststoffkassetten mit mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

