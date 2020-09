Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer filmreifen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen kam es am Mittwochspätnachmittag kurz vor 18 Uhr in der Habichtgasse. Drei 39, 26 und 21 Jahre alte Männer versuchten zunächst, in das Haus eines 27-Jährigen einzudringen. Hierzu waren sie ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem mit Teleskopschlagstöcken, Messern und möglicherweise auch einer Pistole bewaffnet. Vor dem Haus sahen sie sich dann einer Übermacht von mindestens sechs Personen aus dem Umfeld des 27-Jährigen konfrontiert, welche zwei der Angreifer vom Grundstück verjagten. Den 39-Jährigen hielten die Männer fest und schlugen und traten im weiteren Verlauf so heftig auf ihn ein, dass er dabei mehrere Frakturen im Gesicht, am Arm und den Rippen erlitt. Der Schwerverletzte musste später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob gegen den Mann auch Schlagwerkzeuge oder andere Waffen eingesetzt wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Insgesamt konnten von den alarmierten Polizeibeamten, die mit mehreren Streifenfahrzeugen vor Ort waren und von einer Streife des Polizeireviers Ravensburg und der Polizeihundeführerstaffel unterstützt wurden, mehrere Messer, zwei Pfefferspray, in einem Pkw eine Axt sowie drei scharfe Patronen aufgefunden werden. Gegen alle Beteiligten wird nun ermittelt, die Aufarbeitung der Hintergründe für die Tat ist noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang dürfte eine Vorgeschichte vom 13.09.2020 eine Rolle spielen, bei dem der 27-Jährige bereits von mehreren der aktuell erneut beteiligten Personen angegriffen und durch Schläge mit einem Baseballschläger auf Knie und Beine nicht unerheblich verletzt wurde.

Friedrichshafen-Ailingen

Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 16-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 6.30 Uhr in der Hirschlatter Straße zu. Die Jugendliche befuhr den Erkenntnissen der Polizei zufolge den Radschutzstreifen entlang der Hirschlatter Straße ortsauswärts verbotenerweise auf der falschen Fahrbahnseite. Hierbei wurde sie von einem 28-jährigen Pkw-Lenker übersehen, der von der Fohlenstraße in die Hirschlatter Straße einbiegen wollte. Durch die folgende Kollision stürzte die 16-Jährige von ihrem Rad und verletzte sich leicht an der Hand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.000 Euro.

Tettnang

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr auf der K 7719 zwischen Siggenweiler und Tettnang wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Ermittlungen der Polizei zufolge die K 7719 von Siggenweiler kommend in Richtung Tettnang und kam im Verlauf einer unübersichtlichen Linkskurve vermutlich aus Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 18-jährige Autofahrerin erkannte die Situation und versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden die 18-Jährige sowie ihre 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer machten nach bisherigem Kenntnisstand keine Verletzungen geltend. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An ihnen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro.

Neukirch

Vorfahrtsverletzung fordert fünf Verletzte

Fünf leicht bis mittelschwer Verletzte, davon zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Vormittag kurz vor 10 Uhr auf der L 333 bei Neukirch. Ein 72-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 335 aus Richtung Hinteressach kommend in Richtung Neukirch und beachtete an der Kreuzung mit der L 333 nicht die Vorfahrt eines auf der L 333 aus Richtung Tettnang kommenden Pkw. Möglicherweise missachtete der 72-Jährige in diesem Zusammenhang das für ihn geltende Stoppschild. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Unfallverursacher als auch die vierköpfige Familie in dem anderen Wagen verletzt. Zur medizinischen Versorgung und zum Abtransport der Verletzten waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Neukirch.

Immenstaad

Unter Drogeneinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 48-jähriger Pkw-Lenker, der am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Kirchberger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr einem 34-jährigen Autofahrer hinten auf, der zuvor verkehrsbedingt angehalten hatte. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro, der 34-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 48-Jährigen betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, er gelangt nun entsprechend zur Anzeige. Eine im Pkw des Unfallverursachers aufgefundene Kleinmenge Marihuana wurde sichergestellt.

Langenargen

Verkehrsunfall

Etwa 17.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der K 7706 bei Gießenbrücke. Der 70-jährige Lenker eines Traktors mit Anhänger befuhr die Strecke von Gießenbrücke in Richtung Oberdorf und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Im gleichen Moment wurde er von einer 30-jährigen Pkw-Lenkerin überholt, welche die Situation offenbar zu spät erkannte und mit dem rechten Hinterrad des Traktors kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Golf erheblich beschädigt, am Traktor entstand eher geringer Sachschaden. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz vor 9.30 Uhr in der Heiligenbreite. Eine 77-jährige Pkw-Lenkerin fuhr aus einer Grundstücksausfahrt in die Heiligenbreite ein und übersah dabei einen vorbeifahrenden und vorfahrtsberechtigten Omnibus. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen die linke Seite des Busses, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 31-jähriger Pkw-Lenker, der im Verdacht steht, am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr in der Meersburger Straße einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Beim Rechtsabbiegen von der Meersburger Straße in die Bergstraße kam der Pkw des Mannes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun, einem Verkehrszeichen sowie einer Mülltonne. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, dabei blieb allerdings das vordere Kennzeichen des Pkw zurück, welches durch die Kollision aus der Halterung gefallen war. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 31-jährige Fahrzeughalter kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und räumte ein, zuvor mit seinem Wagen unterwegs gewesen zu sein. Ein bei ihm daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an und behielten den Führerschein des Mannes ein. Er wird sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten müssen.

Markdorf-Ittendorf

Nach Fahrradsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen im Gesichtsbereich zog sich ein 60-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr an der K 7782 zwischen Ittendorf und Kippenhausen zu. Der Mann wollte von einer Wiese auf die Straße zurückfahren, blieb dabei mit seinem Vorderrad in einem Entwässerungsgraben hängen und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

