Bingen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt gemeldet wurde, hat ein unbekannter Fahrzeugführer bereits letzte Woche am Donnerstagnachmittag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in der Egelfinger Straße und in der Zeitblomstraße beim Rangieren zwei Gartenzäune beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Personen, die die Unfälle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (Tel.: 07571/104-0) zu wenden.

Stetten am kalten Markt

Gestürzter Motorradfahrer

Zum Glück nur leicht verletzt hat sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein Motorradfahrer der vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis alleinbeteiligt stürzte. Der 22-Jähriger fuhr die L197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten, kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Zweirad etwa vier Meter den Abhang hinab. Der Fahrer wurde an der Unfallörtlichkeit erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik geflogen. Für die Bergung von Person und Maschine musste die Bergwacht verständigt werden. Während der Maßnahmen war die Strecke zeitweise voll gesperrt.

Meßkirch

Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, einen in der Wilhelm-Kraut-Straße geparkten SEAT angefahren und ist anschließend geflüchtet. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers eventuell um ein Zweirad handelt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Meßkirch (07575/2838) zu wenden.

Sigmaringen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, in der Straße "In den Burgwiesen" eine Fassade mit Graffiti beschmiert. Erkennbar waren die Buchstaben "R" und "i" sowie die Ziffer "6". Dem dort ansässigen Autohaus entstand durch das sieben auf drei Meter große Graffiti Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und nimmt unter Tel.: 07541/10-40 Hinweise zu den Tätern entgegen.

Hettingen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Ein 50-jähriger BMW-Fahrer ist am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der B 32 zwischen Hettingen und Gammertingen infolge Unachtsamkeit auf den Toyota einer verkehrsbedingt anhaltenden 65-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Inzigkofen

Räuber nach Fahndung festgenommen

Am Montag gegen 14.30 Uhr wurde in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Zeilen" ein räuberischer Diebstahl begangen. Ein 37-Jähriger wurde von einer Verkäuferin dabei beobachtet, wie er mehrere Gegenstände in den Hosensaum steckte und danach den Kassenbereich passierte, ohne etwas zu bezahlen. Obwohl eine Mitarbeiterin ihn nach der Kasse auf die Tat ansprach, ging er aus dem Geschäft zu seinem Fahrrad. Dort wartete bereits eine 22-jährige Angestellte, die ebenfalls auf den Diebstahl aufmerksam geworden war. Der 37-Jährige ergriff diese an den Armen, stieß sie in eine angrenzende Wiese und flüchtete zu Fuß. Die junge Frau, die gestürzt war, verletzte sich an der Hand. Eine Polizeistreife nahm den Mann nach kurzer Fahndung fest. Die Kriminalpolizei Sigmaringen ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Sigmaringen

Halbes Fahrrad vor Klinikum gestohlen

Unbekannte haben am Montag in der Zeit von 12.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Hohenzollernstraße den Sattel und das Hinterrad eines Fahrrades gestohlen. Das Zweirad des 21-Jährigen stand angeschlossen am Fahrradständer des Klinikums. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 100 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Unter Drogen unterwegs - Unfall

Am Montagabend gegen 19 Uhr wurde ein 16-jähriger Mofafahrer bei einem Unfall verletzt. Er fuhr die Straße "Unterm Ablaß" in Fahrtrichtung Industriestraße und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sattelzug. Hierbei zog er sich eine Fleischwunde am Knie und mehrere Schürfwunden zu. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene Klinik gebracht und dort ambulant versorgt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Verunfallten und bei seinem Begleiter, der während des Unfalls mit einem Motorroller nebenherfuhr, drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein bei beiden Fahrern durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten veranlassten im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe. Beim Motorroller des Begleiters stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis erloschen war und er nicht im Besitz einer für Kleinkrafträder erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Beide müssen sich nun wegen ihres strafbaren Handelns verantworten.

Stetten am kalten Markt

Alleinbeteiligt gestürzt

Glücklicherweise unverletzt blieb der Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der L197 zwischen Thiergarten und Stetten am kalten Markt. Der 42-jährige Mann kam im Verlauf einer Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte in den Grünstreifen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Pfullendorf

Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag 9.30 Uhr, haben Unbekannte die Türen zweier Fahrzeuge in der Überlinger Straße beschädigt. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 / 20160, zu melden.

Pfullendorf

Parkrempler - Fahrer betrunken

Beim Einparken ist ein 60-jähriger Pkw-Fahrer am Montagnachmittag um etwa 15 Uhr gegen einen im Öschweg geparkten BMW gestoßen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeipostens Pfullendorf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers fest. Eine Atemalkoholmessung, die einen Wert von einem Promille ergab, bestätigte den Verdacht. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Seinen Führerschein musste er abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Auf den 60-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

