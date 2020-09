Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Exhibitionist

Wegen des Verdachts des Exhibitionismus gelangt ein 60-jähriger Mann zur Anzeige, der vor einer Schule in Allmannsweiler von mehreren Schülerinnen und einer Lehrerin am Montagvormittag dabei beobachtet wurde, wie er mit nacktem Unterkörper neben seinem Mietfahrzeug stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Nachdem der Mann bemerkte, dass er beobachtet wird, zog er sich eine Stoffhose an und fuhr davon. Er konnte von der Polizei ermittelt werden.

Friedrichshafen

Mann mit Messer unterwegs

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr wurde die Polizei von einem Passanten informiert, dass in der Charlottenstraße eine Person mit einem Jagdmesser in der Hand umherlaufe. Auf Ansprache des Mannes habe der Unbekannte ihn verbal bedroht und sei in Richtung Keplerstraße davongelaufen. Dort konnte der 41-Jährige, welcher der Polizei nicht unbekannt ist, mit dem Messer in der Hand von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Der Aufforderung, das Messer wegzulegen, kam er nach und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Nachdem sich der 41-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur Verhinderung weiterer Gefahren für die Öffentlichkeit in eine Fachklinik eingeliefert.

Friedrichshafen/Oberteuringen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Montag den ganzen Tag über und bis in den späten Abend hinein schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Friedrichshafen und in Oberteuringen durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Einhaltung der Gurtanlegepflicht sowie dem Verbot der Handybenutzung während der Fahrt. Außerdem wurde auf die Verkehrstüchtigkeit der Kraftfahrzeuglenker geachtet. Die Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch Fahrradfahrer wurde ebenfalls überwacht. Auch die Poser- und Tunerszene stand im Fokus der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, hier wurden zwar insbesondere am Bodenseecenter mehrere Gruppierungen festgestellt, bei denen es aber zu keinen Beanstandungen kam. Insgesamt mussten 26 Verstöße gegen die Handybenutzung, 45 Verstöße gegen die Gurtpflicht, sieben Mal die Missachtung des Rotlichts von Ampeln sowie zehn weitere Verstöße durch Fahrradfahrer festgestellt und gebührenpflichtig geahndet werden. Ein Pkw-Lenker stand unter Alkoholeinwirkung (siehe nachfolgend). Die Betroffenen müssen mit empfindlichen Bußgeldern sowie teilweise auch mit Punkten in Flensburg rechnen, beispielsweise für das verbotene Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt.

Oberteuringen

Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 53-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Montagabend kurz vor 23.30 Uhr in Hefigkofen kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von etwas über 0,5 Promille. Der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot sowie Punkten in Flensburg rechnen müssen.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Aus bislang nicht bekannter Ursache verlor am Montagabend kurz vor 18.30 Uhr auf der B 31 bei Kressbronn ein Lkw sein am Fahrgestell mit einer Schraube angebrachtes Ersatzrad. Das Rad schlug auf der Fahrbahn auf und wurde anschließend in die Windschutzscheibe eines hinter dem Lkw fahrenden BMW geschleudert. Hierbei ging das Glas zu Bruch, der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Nachdem der BMW aufgrund der geborstenen Scheibe nicht mehr verkehrssicher war, wurde er von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Tettnang-Laimnau

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Argentalstraße. Eine 60-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Strecke aus Richtung Apflau kommend in Richtung Ortsmitte und übersah eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne einen am gegenüberliegenden Straßenrand haltenden Lkw samt Anhänger. Die Frau prallte frontal gegen die Zugmaschine und zog sich durch die Wucht des Aufpralls eine Kopfplatzwunde zu. Die 60-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt.

Überlingen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Montagmorgen in der Zeit zwischen 5.30 und 9 Uhr einen in der Obertorstraße abgestellten Kia. Mittels eines bislang nicht bekannten Gegenstands beschädigte der Unbekannte die Beifahrertüre sowie die hintere linke Türe. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Auseinandersetzung nach sexueller Belästigung

Das Polizeirevier Überlingen wurde am späten Montagnachmittag nach Markdorf in die Robert-Bosch-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen alarmiert. Zuvor war es bei einer privaten Feier zu einem Streit zwischen einem 14-Jährigen und einer 13-Jährigen gekommen. Der 14-Jährige, der nicht eingeladen war, provozierte mit drei Begleitern die Anwesenden und schlug der 13-Jährigen mit der Hand auf den Hintern. Ein Bekannter des Mädchens ging daraufhin dazwischen, woraufhin er von dem 14-Jährigen mit einer Glasscherbe bedroht wurde. Außerdem wurden weitere Gäste von diesem beleidigt. Danach verließ das Quartett noch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung in der Nähe festgestellt und überprüft werden. Gegen den 14-Jährigen ermittelt nun der Polizeiposten Markdorf.

Meersburg

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der 60-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Stettener Straße. Ein 87-jähriger Pkw-Lenker fuhr von einem Tankstellengelände in die Stettener Straße ein und übersah dabei den stadteinwärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Trotz eines Bremsmanövers gelang es dem Zweiradlenker nicht mehr, eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Durch den Zusammenstoß stürzte der 60-Jährige von seinem Roller und wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro, der Motorroller musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Meersburg

Verkehrsunfall

Drei beschädigte Fahrzeuge und etwa 18.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in der Stettener Straße. Eine 58-jährige Skoda-Lenkerin musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 73-jähriger Dacia-Fahrer zu spät und fuhr auf. Auch der hinter dem Dacia fahrende 45-jährige Lenker eines Kleinbusses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr seinerseits dem Dacia hinten auf. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand, alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und ein Gesamtsachschaden von etwa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmittag kurz nach 12 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 70-jährige Pkw-Lenkerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters kommend nach links in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah dabei den Pkw eines von rechts kommenden, ortsauswärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten 86-Jährigen. Bei der folgenden Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Heiligenberg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag kurz nach 8.30 Uhr auf der L 201 zwischen Steigen und Heiligenberg ereignet hat. Der 29-jährige Fahrer eines Klein-Lkw war in Richtung Heiligenberg unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortseingang im Bereich der dortigen Stützmauer ein dunkler VW-Bus (T6) teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Hierdurch kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel, wodurch der Spiegel am Lkw zerstört wurde und ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Während der Lkw-Fahrer nach der Kollision anhielt, entfernte sich der unbekannte VW-Lenker unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Überlingen sucht nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Unfallverursachers geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

