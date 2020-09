Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vorrang missachtet

Sachschaden von nahezu 4.000 Euro entstand am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ulmer Straße / Eywiesenstraße. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin war mit ihrem VW Polo von der Bleicherstraße kommend nach links in die Ulmer Straße abgebogen und hatte hierbei einen entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrer übersehen, der mit seinem VW Golf die Kreuzung von der Eywiesenstraße kommend geradeaus in die Bleicherstraße queren wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kamen keine Personen zu Schaden.

Ravensburg

Polizei beendet lautstarke Party

Uneinsichtig zeigte sich ein junger Mann, der am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr von Beamten des Polizeireviers beim lautstarken Feiern in der St.-Martinus-Straße zusammen mit weiteren Personen an der dortigen Grillstelle angetroffen wurde. Anwohner hatten zuvor die Lärmbelästigung angezeigt. Die Polizisten beendeten die Party der Feiernden, die zur Unterhaltung lautstark eine mitgeführte Musikbox betrieben hatten. Nachdem die Streifenwagenbesatzung erneut in die Straße gerufen wurde, stellte sich heraus, dass die zuvor beanstandeten Personen den vorherigen Platz verlassen, die Musikbox jedoch wieder in Betrieb genommen hatten. Um weiteren Ruhestörungen vorzubeugen, beschlagnahmten die Beamten die Musikbox.

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer

Knapp über ein Promille ergab der Alkoholtest eines 73-jährigen Autofahrers, den Beamte des Polizeireviers am Sonntagvormittag gegen 11.20 Uhr im Stadtgebiet anhielten und überprüften. Die Polizisten veranlassten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Horgenzell

Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert

Obwohl er im Kofferraum mehrere Kindersitze mitführte, beförderte ein 33-jähriger Autofahrer am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr bei Horgenzell zwei Kinder zusammen angegurtet auf dem Beifahrersitz. Die kontrollierenden Polizisten, denen der Mann aufgefallen war, zeigten den 33-Jährigen an.

Ravensburg

Haustür beschädigt

Sachschaden von rund 200 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Samstagabend zwischen 20 und 23 Uhr gegen Haustür eines Wohngebäudes in der Rosenstraße vermutlich getreten hat. Dabei wurde das Winkelblech aus dem Türrahmen gedrückt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Betrunken mit Pedelec unterwegs

Sichtlich alkoholisiert war ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer, der von Beamten des Polizeireviers in der Nacht zum Sonntag gegen 03.10 Uhr in Schlangenlinien fahrend in der Seestraße angetroffen wurde. Nach einem Alkoholtest, der über zwei Promille ergab, fuhr die Streifenwagenbesatzung mit dem jungen Mann ins Krankenhaus, wo sie die Entnahme einer Blutprobe veranlasste. Die Beamten untersagten anschließend die Weiterfahrt des 20-Jährigen und zeigten ihn an.

Weingarten

Mit Motorroller aufgefahren

Leichte Verletzungen an einem Knie erlitt ein 23-jähriger Motorrollerfahrer am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße. Der junge Mann war in Richtung Ravensburg gefahren und hatte in Höhe des Krankenhauses 14-Nothelfer zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 30-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem VW Polo anhalten musste, um einem aus der Bushaltestelle kommenden Linienbus das Einfahren in den fließenden Verkehr zu ermöglichen. Der 23-Jährige prallte deshalb mit seinem Zweirad auf das Heck des Autos und stürzte dabei. Der Rollerfahrer musste jedoch den Rettungsdienst nicht in Anspruch nehmen. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Weingarten

Autoscheibe eingeschlagen

Mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand hat ein unbekannter Täter am Samstagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr die hintere linke Scheibe eines vor dem Gebäude Promenade 31 abgestellten Autos eingeschlagen und dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666.

Weingarten

Gestürzter Radfahrer

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 60-jähriger Radfahrer am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte kurz nach 18 Uhr die Haslachstraße befahren und war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad gestürzt. Hierbei prallte er mit dem Kopf auf die Bordsteinkante.

Bad Waldsee

Von der Straße abgekommen

Mit einem Totalschaden endete ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen gegen 07.20 Uhr auf der B 30 ereignete. Der 22-jährige Lenker eines Seat Leon hatte die Bundesstraße in Richtung Biberach befahren und war kurz nach der Anschlussstelle Bad Waldsee Süd seinen Angaben zufolge zwei oder drei Hasen ausgewichen. Hierbei sei er auf das rechte Fahrbahnbankett geraten und habe anschließend zu stark gegengesteuert. Der Pkw kam deshalb nach links von der Straße ab, prallte dort gegen eine große Hinweistafel und überfuhr kleinere Bäume und Sträucher. Während der junge Mann mit leichten Verletzungen davonkam, musste sein Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro entstand, von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem 22-Jährigen feststellte und ein Alkoholtest nahezu ein Promille ergab, veranlassten die Polizisten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Bodnegg

Mountainbiker stürzt schwer

Mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen Wirbel musste ein 21-jähriger Mountainbiker am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann hatte im Waldgebiet Wollmarshofen einen angelegten Trail befahren und war beim Sprung über eine Schanze mit seinem Pedelec gestürzt. Der 21-Jährige konnte sich noch selbst bis zu einer Stelle schleppen, von der aus er Handyempfang hatte, um einen Familienangehörigen zu benachrichtigen. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Bodnegg konnte der Verletzte vom Rettungsdienst geborgen und zum Rettungshubschrauber gebracht werden.

Amtzell

Autofahrer übersieht Pedelec

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend gegen 18.20 Uhr in der Bergstraße ereignete. Der gleichaltrige Lenker eines Pkw war von einem Grundstück kommend in die Straße eingefahren und hatte hierbei den Radfahrer übersehen. Bei der leichten Kollision mit dem Auto stürzte der 57-Jährige mit seinem Zweirad. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro.

Wangen i.A.

Mit abgeschlagener Bierflasche attackiert

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 29-Jährigen, der am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr mit zwei Mitbewohnern im Alter von 34 und 44 Jahren in einer Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße aus bislang unbekannter Ursache aneinandergeraten ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war es unter den alkoholisierten Männern in einem Gemeinschaftsraum zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der 29-Jährige eine Bierflasche zerschlug und damit seine beiden Kontrahenten attackierte. Er fügte diesen dabei am Unterarm und an der Schulter eine Schnittwunde zu, die ärztlich behandelt werden musste. Da sich der mutmaßliche Täter auch gegenüber den zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten aggressiv verhielt und weitere Straftaten ankündigte, wurde er von den Polizisten überwältigt und zur Dienststelle gebracht. Einer der Beamten wurde dabei leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Tatverdächtigen von einem Arzt die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt, ehe der 29-Jährige den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbrachte.

Wangen i.A.

Gestürzte Pedelec-Fahrerin

Mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur musste eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin am Samstagabend kurz nach 17.30 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte den Verbindungsweg zwischen Lachen und der B 32 befahren und in einer Linkskurve der Gefällstrecke vermutlich zu stark gebremst, weshalb sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte.

Kißlegg

Zu laut gefeiert

In der Nacht zum Sonntag feierte ein junger Mann in Kißlegg zu lautstark, weshalb die Polizei gerufen wurde. Diese stellte, wie mitgeteilt, laute Musik und Grölen der Gäste fest. Als die Beamten die Personalien der angetroffenen Personen feststellten, echauffierte sich ein 19-Jähriger darüber und wollte seine Personalien nicht angeben. Er wurde deshalb von den Polizisten angezeigt, der Gastgeber wurde in die Pflicht genommen, die Festivitäten umgehend auf Zimmerlautstärke einzuschränken.

Isny

Randalierer zerschlagen Glasscheibe

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen zwischen 0 Uhr und 1 Uhr in einem Mehrparteienhaus der Sozialstation Isny-Argenbühl im Bufflerweg randaliert. Dabei schlugen sie mit der Faust gegen die Verglasung der Aufzugstür, sodass diese zerbrach. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562/976550, zu melden.

Vogt

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit Auto unterwegs

Am späten Samstagabend nahm ein 23-Jähriger mit seinem Auto am Straßenverkehr teil, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Bei der Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich zudem Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, die sich durch einen Drogenvortest bestätigten. Die Beamten veranlassten bei dem Mann eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus. Gegen den 23-Jährigen wird wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Leutkirch

Kind weder durch Gurt noch durch Kindersitz gesichert

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer wurde am frühen Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in der Balterazhofer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er ein Kind ohne jegliche Kindersicherung auf dem Beifahrersitz transportierte. Das Kind saß während der Fahrt weder auf einem erforderlichen Kindersitz, noch hatte es einen Sicherheitsgurt angelegt. Auf den Fahrer kommt ein empfindliches Bußgeld zu.

