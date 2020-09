Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Schaufensterscheiben beschädigt

Die Schaufensterscheiben von mindestens zwei Geschäften in der Ailinger Straße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Unbekannten mit Steinen beworfen. Während am Fenster eines Friseursalons nur leichte Beschädigungen festgestellt wurden, durchschlug an einem Blumengeschäft ein Stein die Scheibe und blieb im Verkaufsraum liegen. Hier entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro an dem Glas und an dahinter ausgestellten Verkaufsobjekten. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zur Identität der Steinewerfer geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Grundlos um Hilfe gerufen

Wegen Vortäuschens einer Notlage wird sich ein 45-jähriger Mann strafrechtlich zu verantworten haben, der am Samstagabend in der Werastraße so laut um Hilfe rief, dass diesbezüglich mehrere Notrufe sowohl beim Rettungsdienst als auch bei der Polizei eingingen. Vor Ort stellte sich heraus, dass kein tatsächlicher Notfall vorlag, sondern der 45-Jährige vielmehr unter einer psychischen Erkrankung leidet, diese jedoch nicht behandeln lassen will. Weiterhin stand er zur Tatzeit deutlich unter Alkoholeinfluss, ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,6 Promille.

Eriskirch

Brandmelder ausgelöst, Frau in Gewahrsam genommen

Zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder wurden die Freiwillige Feuerwehr Eriskirch, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr in die Montfortstraße nach Mariabrunn alarmiert. Wie sich herausstellte, hatte die 45-jährige Wohnungsinhaberin zuvor in ihrem Zimmer mehrere Papiere auf einem Metallteller entzündet. Durch den entstehenden Rauch löste die Brandmeldeanlage ordnungsgemäß aus. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen machte die Frau den Polizeibeamten gegenüber einen leicht verwirrten Eindruck und gab an, nach Abrücken aller Einsatzkräfte weitere Papierstücke entzünden zu wollen. Der 45-Jährigen wurde daraufhin der Gewahrsam erklärt, um sie einem Facharzt zur Beurteilung des Gesundheitszustandes vorzustellen. Hiergegen wehrte sich die Frau so heftig, dass es den beiden eingesetzten Polizeibeamten im folgenden Gerangel nur mit Mühe gelang, der 45-Jährigen Handschließen anzulegen. Die Polizisten wurden hierbei leicht verletzt. Die Frau wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht.

Kressbronn

Einbrecher gestellt

Durch eine Zeugin wurden eine 29-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann am frühen Montagmorgen kurz vor 1 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf dem Gelände der Bodan-Werft in einen Keller einbrachen. Noch vor Eintreffen der daraufhin alarmierten Polizeistreifen gelang es dem Duo, vom Tatort zu flüchten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide schließlich von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lindau bei Nonnenhorn in einem Pkw angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, über mögliches Diebesgut gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.

Kressbronn

Vollbremsung führt zu Sturz

Vor einer Schranke stürzte ein 83-jähriger Pedelec-Lenker am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr bei Gießenbrücke. Der Mann erkannte die Schranke zu spät und leitete daraufhin eine Vollbremsung ein. Aufgrund blockierender Reifen kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierdurch verletzte er sich leicht an den Beinen und im Gesicht. Nach einer Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst lehnte der Fahrradfahrer eine vorsorgliche Einlieferung in ein Krankenhaus ab. Am Pedelec entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Kressbronn

Volltrunkener Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 16-jähriger Jugendlicher, der von einem Sicherheitsdienst am Samstagabend gegen 22 Uhr zusammen mit weiteren Jugendlichen an der Parkschule in der Maicher Straße beim Feiern festgestellt wurde. Bei der folgenden Personenkontrolle durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte sich der 16-Jährige kaum auf den Beinen halten. Ein bei ihm daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Jugendliche wurde daraufhin zum Polizeirevier Friedrichshafen gebracht, wo ihm aufgrund seiner zunehmenden Aggressivität Handschließen und später auch Fußfesseln angelegt werden mussten. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden von dem 16-Jährigen zudem fortlaufend beleidigt. Er wurde schließlich in die Obhut einer erziehungsberechtigten Person übergeben. Für sein Verhalten wird sich der junge Mann strafrechtlich zu verantworten haben. Außerdem werden das Jugendamt und weitere Behörden über den Vorfall informiert.

Tettnang

Verkehrsunfall bei Blaulichtfahrt

Zwei Leichtverletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und einen Gesamtsachschaden von etwa 70.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag kurz vor 11 Uhr an der Einmündung der L 329 in die B 467 bei Tettnang-Süd. Der 30-jährige Fahrer eines Notarzteinsatzfahrzeugs war unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zu einem Einsatz unterwegs und wollte von der untergeordneten L 329 in die bevorrechtigte B 467 einbiegen. Hierzu hielt er kurz an. Ein auf der B 467 aus Richtung Kressbronn kommender 69-jähriger VW-Fahrer erkannte das Einsatzfahrzeug und hielt seinerseits an, um diesem die Einfahrt zu ermöglichen. Ein dem VW nachfolgender 44-jähriger Kia-Fahrer bremste hinter dem VW ebenfalls ab. Der 57-jährige Lenker eines Wohnmobils, der hinter dem VW und dem Kia fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr wuchtig auf den Kia auf. Durch den Aufprall schob er diesen noch auf den davor befindlichen VW. Hierbei wurden sowohl der 57-Jährige als auch der 44-jährige Lenker des Kia leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin im Wohnmobil sowie der VW-Fahrer blieben bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen und zur Sicherstellung des Brandschutzes war die Freiwillige Feuerwehr Tettnang mit vier Fahrzeugen und etwa zwanzig Einsatzkräften ebenfalls vor Ort. Das Wohnmobil und der Kia wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Eine Kollision mit dem Notarztfahrzeug fand nicht statt, dieses blieb unversehrt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle war die B 467 halbseitig gesperrt, der Verkehr aus Richtung Kressbronn wurde durch Tettnang umgeleitet.

Markdorf

Entenfamilie verursacht Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr zwischen Hepbach und Stadel. Eine Entenfamilie lief zum Unfallzeitpunkt auf die Fahrbahn, woraufhin ein in Richtung Hepbach fahrender Audi leicht ausweichen musste. Zwei entgegenkommende, hintereinanderfahrende Pkw bremsten daraufhin vorsorglich ab. Dies erkannte eine nachfolgende 34-jährige Autofahrerin zu spät und prallte mit ihrem Ford auf den vor ihr verlangsamenden Mercedes. Hierdurch wurde der Wagen der 34-Jährigen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Am Mercedes entstand ebenfalls Sachschaden. Die beteiligten Fahrzeugführer und wohl auch die Enten blieben unverletzt.

Meersburg

Fahrradsturz

Leicht verletzt wurde eine 39-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr in der Mesmerstraße. Die Frau wollte auf abschüssiger Fahrbahn leicht bremsen und betätigte dabei die Vorderradbremse zu stark. Dadurch überschlug sie sich mit ihrem Rad und verletzte sich leicht im Gesicht und am Arm. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Meersburg

Betrunken Unfall verursacht

Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr kam es am Fähranleger Meersburg auf einem Fährschiff zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Im Rahmen des Entladevorgangs fuhr ein 61-jähriger Autofahrer leicht auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro. Durch Zeugen und später bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurden bei dem 61-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Er musste daher die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. Eine Strafanzeige folgt.

Sipplingen

Tätlicher Angriff

Im Umfeld einer privaten Feier kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr am "Schallenberg" zum tätlichen Angriff auf einen 19-Jährigen. Zuvor war eine Gruppe von etwa zehn Personen ungeladen bei dem Fest aufgetaucht und von den Veranstaltern der Örtlichkeit verwiesen worden. Bereits hier zeigten sich die Personen äußerst aggressiv, entfernten sich jedoch zunächst. Etwa eine Stunde später verließen der 19-Jährige sowie ein Begleiter das Fest, hierbei wurde ihnen mutmaßlich von drei Personen aus der Gruppe aufgelauert. Der Haupttäter zog dem Geschädigten vermutlich zur Provokation eine getragene Schildmütze vom Kopf und übergab diese einem Begleiter, der dann mit der Mütze in Richtung "Kleine Steig" davonlief. Nachdem der 19-Jährige die beiden anderen aufforderte, ihm die Mütze wieder zurückzugeben, erhielt er vom Haupttäter unvermittelt einen Kopfstoß auf die Nase. Hierdurch wurde der Geschädigte so schwer verletzt, dass er von einem später hinzugezogenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Tatverdächtigen flüchteten noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei vom Tatort. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

