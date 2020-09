Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Reifen aufgeschlitzt

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in der Zeit von 0.55 Uhr bis 1.20 Uhr die Reifen eines in der Sigmaringer Straße geparkten Pkw zerstochen. Der 51-jährige Fahrzeughalter konnte beobachten, wie sich in der angegebenen Zeit zwei Personen verdächtig in der Nähe des Fahrzeugs aufhielten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (07571-104-0) zu wenden.

Sigmaringen

Hund beißt Mann in Genitalien

Am Sonntagmittag wurde ein Mann in der Straße "Am Ziegelacker" leicht verletzt, als er von einem Hund angegangen wurde. Der Schäferhund-Mischling sprang den 40-Jährigen urplötzlich an und biss ihm in die Genitalien. Der Mann ließ die Wunde in einem Krankenhaus versorgen und meldete das Ereignis anschließend beim Polizeirevier Sigmaringen. Die Beamten ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 29 Jahre alten Hundehalter.

Mengen

Verkehrsunfall mit Schwertransport

Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6.000 Euro Sachschaden kam es am Sonntag gegen 23.45 Uhr auf der B311 zwischen Rulfingen und Krauchenwies, als ein Begleitfahrzeug dem vorausfahrenden Schwertransport auffuhr. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Bad Saulgau fuhr zur Absicherung vor dem Konvoi und verlangsamte die Fahrt, woraufhin das Schwertransport-Gespann ebenfalls abbremste. Der 59-jährige Fahrer des Begleitfahrzeugs erkannte dies nicht und fuhr ungebremst gegen den Schwerlast-Auflieger. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, sodass eine Weiterfahrt nur bis zur nächsten geeigneten Abstellfläche für Schwerlastfahrzeuge möglich war.

Bad Saulgau

Alkoholisiert und auf Drogen in Polizeikontrolle gefahren

Ein Pkw-Fahrer wurde am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Martin-Straud-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten in der Atemluft des 43-jährigen Fahrers Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Zudem erklärte der Mann sich bereit, für einen Drogenvortest eine Urinprobe abzugeben. Dieser Test reagierte positiv auf diverse Betäubungsmittel, woraufhin in einer nahegelegenen Klinik die Entnahme von Blutproben veranlasst wurde. Auf den Fahrer kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Bad Saulgau

Fußgängerin angefahren - Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Sonntag gegen 15 Uhr wurde eine Fußgängerin in der Poststraße von einem Pkw touchiert und dabei leicht verletzt. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Ford Fiesta auf der Hauptstraße und bog nach links in die Poststraße ein. Dabei übersah er die 21-jährige Frau, welche die Straße am Fußgängerüberweg überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 21-Jährige. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau stellten während der Unfallaufnahme bei dem Unfallverursacher Ausfallerscheinungen fest. Neben einer Atemalkoholmessung, die 0,0 Promille ergab, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weshalb im Klinikum eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen den 52-Jährigen wird nun ermittelt.

Bad Saulgau - Bogenweiler

Hoher Sachschaden bei Brand

Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro ist am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr entstanden, als in der Wilfertsweilerstraße ein Geräteschuppen abbrannte. Durch die Feuerwehr Bad Saulgau, die mit 70 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Gebäude verhindert werden. Zwei Feuerwehrmänner mussten während der Löscharbeiten wegen Kreislaufproblemen kurzzeitig ärztlich versorgt werden. Die Brandursache ist den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge noch unklar, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

