Bodenseekreis (ots)

Tettnang / Friedrichshafen

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen unterzogen einen VW Golf am frühen Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr einer Verkehrskontrolle in Tettnang. Beim 25-jährigen Fahrer wurde ein Alkotest durchgeführt, welcher über 1 Promille ergab. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, welche in einem Krankenhaus von einer Ärztin entnommen wurde. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

In Friedrichshafen in der Klufterner Straße entdeckte eine Zeugin am Sonntag gegen 03:45 Uhr einen alkoholisierten Mann, welcher auf der Straße lag. Die verständigte Polizei stellte fest, dass der 19-jährige mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von einer Feier war und nach Hause fahren wollte. Ein Alkotest ergab über 2,4 Promille, weshalb sich der Mann nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss und ihm eine Blutprobe in einem Krankenhaus von einem Arzt entnommen wurde.

Langenargen

Betrunkener Mann attackiert Polizeibeamte

Am Samstagabend kurz nach 21:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine randalierende Person am Bahnhof Langenargen. Zwei Streifen des Reviers Friedrichshafen entdeckten dort einen 26-jährigen Mann, welcher erheblich alkoholisiert (Alkotest ergab 3,4 Promille) dortige Personen anpöbelte und sich an einem PKW zu schaffen machte. Letztlich musste der 26-jährige in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich vehement. Er schlug und trat nach den eingesetzten Beamten während den gesamten Maßnahmen. Weiterhin versuchte er einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. In der Ausnüchterungszelle beruhigte sich der Mann allmählich. Er muss sich nun unter anderem wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Von den Beamten wurde glücklicherweise niemand verletzt.

