Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Körperverletzung wegen Papierkügelchen

Sigmaringen (ots)

In einer Gaststätte in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen kam es am Samstag etwa gegen 02.00 Uhr zwischen einem 23-jährigen männlichen Gast und einer 3-köpfingen Personengruppe wegen eines geworfenen Papierkügelchens zu einem handfesten Streit. Zudem kam es zu wilden Beleidigungen. Schließlich packte der Angreifer zwei Personen am Hals und eine Person wurde gegen einen Barhocker geschleudert. Bei diesem Vorgang verletze sich ein 22-jähriger leicht am Bein. Der Angreifer wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

