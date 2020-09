Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Beim Ausparken Auto gestreift

Friedrichshafen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro entstand am Freitag in der Zeit von 06:48 bis 14:30 Uhr in der Katharinenstraße in Friedrichshafen. Beim Versuch auszuparken, streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw Ford KA. Zeugen, welche entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541/ 701-0 zu melden.

