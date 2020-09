Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Wurzach

Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt.

Mit leichten Verletzungen musste am Freitag, gegen 06:10 Uhr ein 68-jähriger Rollerfahrer in das Krankenhaus nach Memmingen eingeliefert werden. Der Mann war mit seinem Roller in Bad Wurzach auf der B 465 in Fahrtrichtung Bad Waldsee unterwegs. An der Einmündung zur Alten Straße missachtete jedoch ein 18-jähriger Ford-Fahrer dessen Vorfahrt, wobei es zum Sturz und Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher bleib unverletzt. Der Sachschaden am Roller beträgt ca. 500.- Euro.

Wangen

Ruhe gestört, Platzverwies missachtet und Polizei am Wegfahren gehindert

Wegen einer Ruhestörung wurde eine Streife des Polizeireviers Wangen am späten Freitagabend gegen 23.50 Uhr in den Falkenweg nach Wangen gerufen. Vor Ort konnten zwei männliche Personen angetroffen werden. Den ausgesprochenen Platzverweis missachten die 21 und 18-jährigen Männer zunächst. Während einen weitere Streife angefordert wurde, verschwanden die Heranwachsenden dann plötzlich. Als die Polizei ebenfalls die Örtlichkeit verlassen wollte, standen die beiden Männer wieder unvermittelt vor dem Streifenwagen und verhinderten eine Weiterfahrt. Nun müssen sich die beiden Männer nicht nur wegen Ruhestörung und Missachtung des Platzverweises, sondern auch wegen einer Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

Isny

Unfallverursacher geflüchtet

Durch ein Ausweichmanöver konnte ein 31-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 06:30 Uhr einen Unfall auf der B 12 in der Ortsdurchfahrt Großholzleute gerade noch verhindern. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste der Geschädigte jedoch auf die Bordsteinkante fahren, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.- Euro entstand. Vom Unfallverursacher der zur Hälfte auf die Gegenfahrbahn kam, ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkeln Kleinwagen mit Ravensburger Kennzeichen gehandelt hat. Fahrzeuglenker soll eine etwa 20 bis 25-jähriger männlichen Person gewesen sein. Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522/ 984-0 zu melden.

