Achberg

Fußgängerin entgeht nur knapp Unfall - Polizei sucht Fahrer in Maisfeld

Durch einen Sprung zur Seite konnte sich eine Fußgängerin am Donnerstag gegen 22 Uhr in Achberg retten, als der Fahrer eines Opel auf sie zuraste. Sie kam mit dem Schrecken davon und wurde nicht verletzt. Der Opel-Lenker war zuvor auf eine Kontrollstelle der Polizei auf Höhe der Kirche zugefahren. Kurz vor den Beamten bremste er schlagartig ab und fuhr rückwärts. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Pkw kurz darauf ohne Insassen in einer Baustelle fest. Der Wagen hatte sich festgefahren. Die 52-jährige Fußgängerin, auf die der Opel zugefahren war, konnte die beiden männlichen Insassen flüchten sehen. Einer der Männer rannte in ein nahegelegenes Maisfeld. Dieses umstellte die Polizei mit mehreren Streifen. Ein Polizeihund konnte den Flüchtigen schließlich in dem Feld auffinden. Bei dem Mann handelte es sich um den 21-jährigen Fahrer des Opel. Der Grund seiner Flucht war schnell klar: der Mann war alkoholisiert und stand mutmaßlich unter Drogen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus entnommen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Baindt

Alkoholisierter Fahrer

Alkoholeinfluss stellen Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstag gegen 17 Uhr bei einem 42-Jährigen fest. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt der Kontrolle in seinem Ford auf einem Parkplatz neben der B 30 und trank am Steuer ein Bier. Die weiteren Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Ford-Lenker bereits betrunken zum Parkplatz gefahren war. Ein Alkoholtest ergab knapp 0,9 Promille. Der Mann musste sich wegen Nachtrunks zwei Blutproben in einer Klinik entnehmen lassen. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot zu.

Ravensburg

Sicherheitsdienst mit Holzklotz beworfen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 63-Jähriger, der am Donnerstagabend bei einer Openair-Veranstaltung im Hirschgraben als Sicherheitsdienst eingesetzt war. Gegen 23 Uhr stellte der Mann eine Gruppe von vier jungen Männern in einem abgesperrten Bereich fest. Als der 63-Jährige sie ansprach, warf einer der Männer ein ca. zehn Kilogramm schweres Holzstück nach ihm und verfehlte ihn glücklicherweise. Die Gruppe flüchtete daraufhin unerkannt in Richtung Mehlsack. Die jungen Männer wurden als ca. 20 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß und mit dunklem Haar beschrieben. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Bodnegg

Unfall macht Beamte auf Unfallflucht aufmerksam Leichte Verletzungen erlitten am Donnerstag gegen 8 Uhr zwei Unfallbeteiligte bei einem Auffahrunfall auf der B 32 Höhe Kofeld. Eine 19-jährige Opel-Lenkerin musste wegen eines Gegenstands auf der Fahrbahn abrupt abbremsen. Ein direkt hinter ihr fahrender 46-jähriger Pkw-Lenker konnte noch rechtzeitig anhalten. Ein 53-jähriger Lenker eines VW erkannte die stehenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw des 46-Jährigen auf und schob diesen auf den Opel der 19-Jährigen. Der 53-Jährige und die 19-Jährige erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der geschilderte Unfallhergang nicht zum vorhandenen Spurenbild passt. Sie konnten ermitteln, dass ein weiterer Fahrzeuglenker am Vorabend an dieser Stelle von der Fahrbahn abgekommen war und ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten beschädigt hatte. Dieser Fahrer hatte sein Kennzeichen am Unfallort verloren, wodurch er schnell ermittelt werden konnte. Der 28-Jährige wollte den Unfall am nächsten Tag selbstständig der Gemeinde melden. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Baienfurt

Fahrradträger von Pkw entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Fahrradträger vom Pkw einer 58-Jährigen. Die Frau hatte ihr Fahrzeug über Nacht in ihrem Carport in Niederbiegen geparkt und stellte am nächsten Morgen das Fehlen des Fahrradträgers fest. Der Träger hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Schwer verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein 84-jähriger Radfahrer in ein Klinikum eingeliefert. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Sebastian-Kneipp-Weg unterwegs, als ein 61-Jähriger ebenfalls mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück auf die Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Männer, bei dem der ältere mehrere Knochenbrüche erlitt. Der 61-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Leutkirch

Cannabispflanzen entdeckt

Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeireviers Leutkirch, als sie bei Ermittlungen am Donnerstagnachmittag im Hinterhof eines Hauses in Leutkirch Cannabispflanzen entdeckten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 61-jährigen Bewohner wurden zudem mehrere Stichwaffen und ein Luftgewehr aufgefunden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Ravensburg

Roller ohne Kennzeichen und Versicherung

Da sie ohne Kennzeichen mit ihrem Roller durch die Ravensburger Innenstadt fuhr, wurde eine eine 34-Jährige von Beamten des Polizeireviers kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller noch nicht zugelassen war und auch nicht den erforderlichen Versicherungsschutz besaß. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Guggenhausen

Leicht verletzt nach Zusammenstoß

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 52-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zwischen Guggenhausen und Unterwaldhausen. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Guggenhausen, als auf Höhe der Abzweigung Haslachhof eine 33-Jährige mit ihrem Pkw einbog und die Radlerin übersah. Beim Zusammenstoß stürzte die 52-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur notärztlichen Versorgung war ein Rettungshubschrauber vor Ort. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

Bad Waldsee

Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am 2. September gegen 17 Uhr im Seeweg ereignet hat. Eine Mutter hielt sich mit ihrem Kleinkind am Kinderlabyrinth auf, als ihr ein Mann auffiel, der sich in einem nahegelegenen Gebüsch versteckte und dort sexuelle Handlungen an sich vornahm. Nachdem die Frau erst einige Zeit später die Polizei verständigte, verlief die dennoch eingeleitete polizeiliche Fahndung erfolglos. Von der Zeugin wurde der Mann wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, Dreitagebart, Bierbauch, bekleidet mit einem weißen Hemd, grauem Pullover und blauer Jeans. Er führte eine durchsichtige Tüte mit Papierhandtüchern mit sich. Der bislang unbekannte Täter soll sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach im dortigen Bereich aufgehalten haben, jedoch ohne sich auffällig zu verhalten. Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ravensburg unter 0751/803-0 in Verbindung zu setzen.

