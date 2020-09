Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Mittwochabend einen in der Charlottenstraße vor einem Reisebüro geparkten Pkw angefahren. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Die Reparatur des Mercedes dürfte mit etwa 1.200 Euro zu Buche schlagen. Aufgefundenen Lackspuren zufolge dürfte das Fahrzeug des Unfallflüchtigen rot lackiert sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen/Langenargen

Erpressungsversuche durch "Sextortion"

Gleich zwei Erpressungsversuche durch sogenannte "Sextortion" wurden der Polizei unabhängig voneinander am gestrigen Donnerstag angezeigt. Ein 35-jähriger Mann aus Friedrichshafen und ein 20-Jähriger aus Langenargen lernten jeweils in Internet-Datingportalen Frauen kennen, die nach einem anfänglichen Chataustausch schließlich im Rahmen folgender Videotelefonate die Geschädigten aufforderten, sexuelle Handlungen vor der Kamera an sich vorzunehmen. Später erpressten die Unbekannten die Männer, indem sie androhten, Mitschnitte der Videos im Internet zu veröffentlichen, sofern nicht entsprechendes Lösegeld gezahlt würde. Mindestens in einem Fall wurde auch ein höherer zweistelliger Euro-Betrag angewiesen, bevor die Geschädigten sich entschlossen, Anzeige zu erstatten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und weist eindringlich auf diese bekannte Sonderform der Erpressung hin. Informationen zur Vorgehensweise der Täter und weitere Warnhinweise rund um dieses Kriminalitätsphänomen finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion.

Langenargen

Gefährliche Körperverletzung

Äußerst aggressiv ging ein 52-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr im Totenweg gegen Bekannte vor. Der Mann suchte die Wohnanschrift einer Familienangehörigen auf und gab einem dort wohnhaften 37-Jährigen gegenüber an, persönliche Gegenstände der Frau mitnehmen zu wollen, die sich selbst aktuell in einem Krankenhaus befindet und ihn angewiesen habe, die Dinge zu holen. Nachdem der Jüngere damit offenbar nicht einverstanden war, kam es daraufhin zunächst zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf sich der 52-Jährige den Angaben des 37-Jährigen zufolge in der Küche mit einem Brotmesser bewaffnete und ihm dieses an den Hals hielt. Im Rahmen des folgenden Handgemenges verletzte sich der Jüngere durch das Messer leicht am Finger. Nachdem eine ebenfalls in der Wohnung anwesende 46-jährige Frau auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden war und den Notruf wählen wollte, entriss ihr der 52-Jährige das Telefon und verletzte sie dadurch ebenfalls leicht an der Hand. Dem 11-jährigen Sohn, der seiner Mutter zu Hilfe kam, schlug der Mann ins Gesicht, gegen den Oberkörper und den Rücken. Einem weiteren Zeugen aus dem Haus, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, gelang es schließlich, den 52-Jährigen verbal dazu zu bewegen, das Haus unter Mitnahme der gesuchten Gegenstände zu verlassen. Der Aggressor entfernte sich noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei zusammen mit einem bislang unbekannten Bekannten in einem Kraftfahrzeug. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Langenargen

Pkw rammt Traktor

Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag kurz nach 10 Uhr auf der K 7706 zwischen Langenargen und Oberdorf. Der 45-jährige Lenker eines landwirtschaftlichen Gespanns mit angehängten Obstkisten-Ladewagen wollte nach links in die Zufahrt zum Endringer Hof abbiegen. Er wurde im gleichen Moment von einem 57-jährigen Pkw-Lenker überholt. Es kam zum Zusammenstoß des Autos mit einem der Anhänger, sodass beide beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden.

Meckenbeuren

Mit Pedelec gestürzt

Schwere Verletzungen im Gesicht zog sich die 22-jährige Lenkerin eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen kurz nach 7.30 Uhr auf dem Radweg entlang der K 7719 zwischen Madenreute und Liebenau zu. Die Frau kam im Verlauf einer scharfen Linkskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Vorderrad in den Grünstreifen, verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Die Frau, die zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm trug, wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Immenstaad

Radfahrer stürzt

Verletzungen an den Händen, den Knien und im Gesicht zog sich ein 12-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Sportzentrums zu. Er war zum Unfallzeitpunkt mit seinem Mountainbike auf einem Radweg zwischen den Feldern in Richtung Sportzentrum unterwegs und bremste mutmaßlich auf einer Gefällstrecke falsch. Hierdurch stürzte der 12-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, und musste schließlich in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Mutwillig gegen Maskentragepflicht verstoßen

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde die Polizei vom Geschäftsführer eines Einkaufsmarktes in der Lippertsreuter Straße darüber informiert, dass sich in den Verkaufsräumen eine Personengruppe aufhalte, die keinen Mund-Nasen-Schutz trage. Auf Ansprache seinerseits hätten die Personen auf ihr Selbstbestimmungsrecht hingewiesen und einer Aufforderung, den Markt zu verlassen, keine Folge geleistet. Daraufhin wurden drei Streifenwagenbesatzungen zur Überprüfung vor Ort entsandt. Den Beamten gegenüber wiederholte der 35-jährige Wortführer der elf Personen umfassenden Gruppe seine Rechtsauffassung, wonach eine gesetzliche Maskenpflicht nicht bestehe und die Corona-Verordnung ausdrücklich außer aus medizinischen Gründen auch aus sonstigen Gründen eine Befreiung vom Tragen einer Maske erlaube. Insgesamt würde man also lediglich seine Grundrechte wahrnehmen. Ein polizeilicher Versuch, den Teilnehmern die tatsächlich gültige Rechtslage zu verdeutlichen, führte nicht zum Erfolg, eine Einsicht konnte nicht erreicht werden. In Absprache mit der Marktleitung wurden die Personen daher aufgefordert, ihre Waren zu bezahlen und die Verkaufsräume unmittelbar zu verlassen. Weiterhin wurde der Gruppe ein Platzverweis erteilt, seitens der Marktleitung folgt zudem ein Hausverbot. Den Aufforderungen kamen die Personen nach, mehrere Teilnehmer erklärten jedoch, derartige Einkäufe ohne Mund-Nasen-Schutz bewusst wiederholen zu wollen. Gegen alle Betroffenen wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bei der Bußgeldstelle der Stadt Überlingen erstattet.

Überlingen

Mit Haftbefehl gesucht

Am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs eine Dreiergruppe junger Männer. Dabei stellte sich bei der Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen heraus, dass einer der drei Asylbewerber vom Amtsgericht Konstanz mit Sicherungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Grund dafür war der Verstoß gegen verhängte Bewährungsauflagen. Der 19-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Er wurde am heutigen Vormittag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete.

Überlingen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter wurde von einer Zeugin am Donnerstagvormittag dabei beobachtet, wie er die Räumlichkeiten eines Gemeindezentrums im Jasminweg durch ein Fenster verließ und flüchtete. Der schwarz gekleidete und etwa 185 cm große Mann entwendete offenbar zuvor aus den Räumen einen Umschlag mit einem darin enthaltenen Schlüssel. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Überlingen-Bambergen

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Drei Verletzte und einen Gesamtsachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz nach 13.30 auf der L 200 an der Kreuzung der Müllumladestation. Den Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 85-jähriger Pkw-Lenker von der Müllumladestation kommend in die L 200 ein und übersah hierbei einen ordnungsgemäß aus Richtung Lippertsreute kommenden und vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer. Durch die folgende Kollision stürzten der 67-jährige Zweiradlenker und seine 73-jährige Sozia. Während sich der Mann hierdurch schwere Verletzungen zuzog, erlitt die Frau glücklicherweise nur leichtere Blessuren. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock.

Salem-Grasbeuren

Motorradfahrer verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen zog sich ein 48-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7782 zwischen Grasbeuren und Mühlhofen zu. Der Fahranfänger wollte am Ende einer Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Pkw überholen und übersah dabei, möglicherweise aufgrund der tiefstehenden Sonne, ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 48-Jährige prallte seitlich gegen den vorderen linken Kotflügel dieses Pkw und zog sich dadurch schwere Beinverletzungen zu. Es gelang ihm dennoch, nicht zu stürzen und sein Motorrad noch sicher zum Stehen zu bringen. Der Verletzte, zu dessen Versorgung auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, wurde vom Rettungsdienst schließlich ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme musste die K 7782 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.500 Euro.

Markdorf-Ittendorf

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr auf der B 33 bei Ittendorf. Kurz vor dem Ortseingang kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Das erkannte der 21-jährige Fahrer des letzten Fahrzeugs in der Kolonne zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Diesen schob er noch auf einen weiteren, davor befindlichen Wagen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Meersburg

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagnachmittag hat ein 77-jähriger Pkw-Lenker in der Tiefgarage eines Hauses in der Daisendorfer Straße beim Einparken einen abgestellten Wagen angefahren und beschädigt. Hierbei wurde er von einem Zeugen beobachtet, dem auch auffiel, dass der Mann augenscheinlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher zu Fuß in seine Wohnung, ohne Kontakt mit dem Geschädigten oder der Polizei aufzunehmen. Durch diese wurde der Mann jedoch später aufgesucht und überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von über 2,2 Promille. Der 77-Jährige musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und sich dort zwei Blutproben entnehmen lassen. Er gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht und Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinwirkung zur Anzeige.

Meersburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 12.30 Uhr, einen in der Straße "Lichtenwiesen" ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Daimler vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Anschließend beging der Verursacher Unfallflucht. Der Polizeiposten Meersburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443.

Markdorf

Unfall verursacht und geflüchtet

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr hat der bislang unbekannte Fahrer einer weißen Limousine auf der K 7742 zwischen Raderach und Markdorf einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Unbekannte überholte von Raderach kommend in Fahrtrichtung Markdorf im kurvigen Bereich trotz Überholverbots ein Mähfahrzeug des Straßenbauamts. Einer in diesem Augenblick entgegenkommenden 61-jährigen Pkw-Lenkerin gelang es in letzter Sekunde, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts ins Bankett einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch ein hinter der 61-Jährigen fahrender 63-jähriger Motorradfahrer musste voll bremsen und ins Bankett fahren. Hierbei kam er ins Rutschen und prallte zunächst leicht gegen den Pkw der Frau, bevor er schließlich in einem Graben zu Fall kam. Der Motorradlenker blieb augenscheinlich glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht und bittet weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell