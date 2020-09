Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Bekiffter Autofahrer flüchtet vor Polizei

Ein 18-Jähriger, der im Verdacht steht, unter der Wirkung von Drogen Auto gefahren zu sein, hat am frühen Freitagmorgen versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten. Der junge Mann war mit seinen Pkw in der Bahnhofstraße unterwegs, als eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde und ihn kontrollieren wollte. Anstatt anzuhalten gab der 18-Jährige Gas, konnte von der Polizeistreife aber kurze Zeit später nach einer kurzen Flucht zu Fuß gestellt werden. Laut eigenen Angaben habe er kurz vor der Fahrt einen Joint geraucht. Die Beamten fanden Reste der Drogen im Auto. Da der junge Mann auch sichtlich unter Einwirkung der Betäubungsmittel stand, begleitete er die Beamten freiwillig mit zu einer Blutentnahme. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen der Drogenfahrt und des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Sigmaringen

Auto vor Fitnessstudio angefahren

Einen Audi, der am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Friedrich-List-Straße geparkt war, hat ein Unbekannter angefahren. Der Verursacher touchierte die hintere Stoßstange auf der rechten Seite und flüchtete im Anschluss, anstatt den Schaden von etwa 300 Euro zu melden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Krauchenwies

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Göggingen im Industriegebiet Altlachen ist am Donnerstag ein Pkw angefahren worden. Laut einem Zeugen habe ein roter Lastwagen etwa gegen 9 Uhr den am Fahrbahnrand geparkten Wagen beim Rangieren gestreift. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro an der linken Fahrzeugseite und dem hinteren Reifen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Lastwagenfahrer davon. Wer sachdienlichen Angaben zu der Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Krauchenwies

Hoher Schaden nach Unfall

Ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Kilianstraße, als eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit auf ein anderes Auto auffuhr. Die 74 Jahre alte Fahrerin kam aus Richtung Bittelschieß und wich im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße auf die Gegenspur aus, als sich ihr von rechts ein Auto näherte. Der entgegenkommende 27-jährige Fahrer bremste bis zum Stillstand ab, da er das entgegenkommende Auto erkannte. Trotzdem ließ sich eine Kollision nicht verhindern - beide Fahrzeuge stießen mit der Front zusammen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Scheibe eingeschlagen

In der Schrebergartenanlage in der Konviktstraße ist in den letzten Tagen die Scheibe einer Gartenhütte eingeschlagen worden. Der Täter verursachte so einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise auf Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/ 104-0 entgegen.

Pfullendorf

Betrunken hinterm Steuer

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Freitag gegen 1 Uhr in der Bergwaldstraße aus dem Verkehr zog. Der Mann war auf den Parkplatz des Linzgau Centers gefahren und stieg gerade aus dem Wagen, als ihn die Streife kontrollierte. Da der Mann einen angetrunkenen Eindruck machte, führten die Polizisten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein sowie die Autoschlüssel behielten die Beamten ein.

Bad Saulgau

Mit Wohnmobil gegen Haustreppe gefahren

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag in der Federseestraße ereignet hat. Der Fahrer eines Wohnmobils fuhr auf Höhe der Einmündung in die Krumbacher Straße gegen die Treppe eines Wohnhauses. Dabei entstand an der Immobilie ein Schaden von etwa 600 Euro. Eine Zeugin, die den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte, ignorierte der etwa 70 Jahre alte Mann und suchte das Weite. Wer Hinwiese auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell