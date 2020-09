Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand eines Holzschuppens

Bad Wurzach (ots)

Sachschaden in einer Höhe von etwa 50.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 15.45 Uhr beim Brand eines Holzschuppens in Haasen bei Bad Wurzach. Das freistehende Gebäude geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. In dem Schuppen waren Fahrzeugteile und Werkzeug gelagert. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Übergreifen auf das nahegelegene Wohnhaus eines 82-Jährigen verhindern. Durch die Hitze barsten jedoch einige Fenster des Wohnhauses. Der 82-jährige Besitzer des Gebäudes wurde durch das Feuer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Feuerwehren Bad Wurzach, Haidgau und Ziegelbach waren im Einsatz. Das Feuer ist zwischenzeitlich gelöscht. Zur Verhinderung eines erneuten Brandausbruchs sind die Wehrleute nach wie vor an der Brandstelle im Einsatz. Wegen der Löscharbeiten ist die L 314 zeitweise komplett gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden bestehen bleiben.

