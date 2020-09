Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny

Sachschaden bei Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand am Mittwoch gegen 16.30 Uhr im Achener Weg. Eine 38-jährige Renault-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Audi-Lenker bremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Weingarten

Fahrzeug gerät ins Rollen

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der Pflugstraße, als der geparkte Hyundai eines 22-Jährigen ins Rollen geriet und gegen den dahinter stehenden BMW prallte. Der junge Mann hatte sein Fahrzeug auf der abschüssigen Straße zwar mit Handbremse, jedoch ohne einen Gang einzulegen, abgestellt. Die Besitzerin des BMW stellte bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug fest, dass der Hyundai rückwärts gerollt ist und die Front beschädigt hat.

Bad Wurzach

Fußgänger schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwere Verletzungen trug ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 21.10 Uhr in der Marktstraße auf Höhe der Schloss-Apotheke davon. Der 16-jährige Lenker eines Rollers fuhr von der Schlossstraße kommend in Richtung Schulstraße, als ein 91-jähriger Fußgänger die Straße überquerte. Obwohl die Marktstraße an dieser Stelle gut beleuchtet ist, erkannte der junge Mann den Fußgänger erst im letzten Moment, leitete eine Gefahrenbremsung ein und stürzte mit seinem Zweirad. Der Roller rutschte gegen den 91-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls weggestoßen wurde. Er prallte gegen eine Stange am Straßenrand und fiel dann zu Boden. Der Mann musste mit mehreren Knochenbrüchen in ein Klinikum eingeliefert werden. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an seinem Roller entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen wurden. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Kißlegg unter 07563/90990 in Verbindung zu setzen.

Wangen

Hoher Sachschaden bei Unfall

Etwa 20000 Euro Sachschaden forderte ein Auffahrunfall am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der L 321 zwischen Dürren und Bahnhof Ratzenried. Der Lenker eines Ford Transit wollte aus Richtung Dürren kommend nach links in den dortigen Park & Ride-Parkplatz abbiegen. Der hinter ihm fahrende 67-jährige Lenker eines VW Tiguan erkannte dies zu spät und prallte trotz eines versuchten Ausweichmanövers gegen den Ford. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Insassen blieben jedoch glücklicherweise unverletzt.

Wangen

Alkoholisierter Wohnmobillenker

Gut zwei Promille ergab der Alkoholtest bei einem 56-jährigen Lenker eines Wohnmobils, der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden war. Der Mann fiel dem Zeugen an einer Tankstelle auf, als er bereits torkelnd sein Wohnmobil verließ. Beim Wegfahren von der Tankstelle hatte sich der 56-Jährige ein Bier geöffnet und getrunken. Die gerufenen Beamten konnten den Wohnmobil-Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Er saß noch immer am Steuer seines Fahrzeugs und war deutlich alkoholisiert. Bei dem 56-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit dem Verlust seiner Fahrerlaubnis und mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Aulendorf

Wegen blendender Sonne Unfall verursacht

Die tief stehende Sonne wurde am Dienstag gegen 18.40 Uhr im Kreisverkehr im Steinenbacher Weg einer 69-jährigen Lenkerin eines Citroen zum Verhängnis. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie eine bereits darin befindliche Fiat-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von etwa knapp 6000 Euro entstand. Die beiden Frauen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Vogt

Beim Abbiegen gegen entgegenkommendes Fahrzeug geprallt

Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand am Mittwoch gegen 18 Uhr im Brahmsweg. Die Lenkerin eines Fiat bog vom Brahmsweg kommend nach rechts in den Höferweg ab. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 18-jährigen Daimler-Fahrer und touchierte den hinteren Kotflügel des Fahrzeugs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ravensburg

Geparktes Fahrzeug angefahren und abgehauen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen dem 5. und 7. September auf Höhe der Wangener Straße 9 einen geparkten Mercedes. Der 30-jährige Besitzer des Mercedes CLA hatte sein Fahrzeug am Straßenrand geparkt und stellte bei der Rückkehr zu seinem Pkw einen Schaden am Radkasten der Fahrerseite fest. Der Spurenlage zufolge streifte der Unfallverursacher den Mercedes beim Ausparken und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Amtzell

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand am Mittwoch gegen 17.45 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Ausfahrt der A 96 Wangen-West. Ein 45-Jähriger musste mit seinem Opel an der Einmündung zur B 32 verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine 42-jährige BMW-Lenkerin zu spät und fuhr auf den Opel auf. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ravensburg

Führerschein nach gefährlichem Überholmanöver beschlagnahmt

Ein gefährliches Überholmanöver verursachte ein 57-Jähriger am Mittwoch gegen 16.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Friedhofstraße und Schlierer Straße. Der 57-jährige Lenker eines Toyota wollte von der Friedhofstraße aus Richtung Brauerei Leibinger kommend in die Schlierer Straße einbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er allerdings hinter dem Pkw einer 31-Jährigen warten, die ebenfalls in die Schlierer Straße einbiegen wollte. Da dies dem 57-Jährigen zu lange dauerte, überholte er kurz entschlossen die 31-Jährige und fuhr ungeachtet des Verkehrs in die Schlierer Straße ein. Dort kollidierte er mit dem Nissan eines 41-Jährigen, der die Schlierer Straße in Richtung Frauenstraße befuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden. Aufgrund des gefährlichen Überholmanövers beschlagnahmten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein des 57-Jährigen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Boms

Türschloss aufgebohrt - Einbruchsversuch gescheitert

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter bereits am vergangenen Wochenende versucht, in einen Lagerraum in der Hochberger Straße einzubrechen. Das Türschloss zu dem Lagerraum wurde durch den Unbekannten aufgebohrt und im Anschluss versucht, die Tür zu entriegeln. Da dies nicht gelang, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei in Altshausen unter 07584/92170 entgegen.

