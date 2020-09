Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr von einem 77-jährigen Autofahrer in der Mühlbergstraße erfasst wurde. Dieser hatte von einem Tankstellengelände kommend nach rechts in die Mühlbergstraße einfahren wollen und war hierbei mit dem Radfahrer, der den Radweg der B 32 stadteinwärts befuhr, zusammengestoßen. Der 40-Jährige, der sich bei seinem Sturz Schürfwunden an einem Ellenbogen zugezogen hatte, konnte selbstständig seinen Hausarzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Sigmaringendorf

Heftiger Auffahrunfall

Vier leicht Verletzte und Sachschaden von rund 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 17 Uhr auf der B 32. Die 33-jährige Lenkerin eines KIA hatte die Bundesstraße von Sigmaringendorf kommend in Richtung Scheer befahren, als sie zu spät bemerkte, dass ein vorrausfahrender Fahrer eines weißen Kleinwagens seine Geschwindigkeit verringerte, um nach links auf einen Feldweg abzubiegen. Während eine 52-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa und ein ihr folgender 21-jähriger Pkw-Lenker anhalten konnten, fuhr die 33-Jährige auf den Daimler-Benz des jungen Mannes auf und schob diesen auf den Opel. Bei dem Aufprall erlitten die 52-Jährige sowie der 21-Jährige und zwei seiner Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Sie wurden alle vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eines der beteiligten Autos war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringendorf

Jugendlicher kugelt sich Schulter aus

Nach einem Sturz mit seinem BMX-Rad musste ein 17-Jähriger am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr vom Notarzt behandelt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche hatte mit seinem unbeleuchteten Fahrrad, auf dem hinter ihm ein Kind stand, die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte befahren und war aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Der 17-Jährige erlitt hierbei eine ausgekugelte Schulter und mehrere Schürfwunden.

Stetten am kalten Markt

Radfahrer kollidiert mit Auto

Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr nach einem Verkehrsunfall bei Stetten am kalten markt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte im Gewann Mühlebühl einen unbefestigten Weg in Richtung Steighöfe befahren und war in einer 90-Grad-Kurve am Ende einer Gefällstrecke vermutlich infolge Unachtsamkeit zu weit nach links geraten. Er stieß deshalb mit dem VW Golf eines entgegenkommenden 65-jährigen Autofahrers zusammen und wurde hierbei über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der 46-Jährige, der sich augenscheinlich diverse Prellungen zuzog, wurde zur Beobachtung im Krankenhaus stationär aufgenommen. Der getragene Fahrradhelm dürfte ihn vor schweren Verletzungen bewahrt haben.

Stetten am kalten Markt

Vorfahrt missachtet

Mit zwei leicht Verletzten und dem Totalschaden zweier Autos endete ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr auf der Kreuzung L 218/ Hardtstraße. Der 29-jährige Lenker eines Renault Kadjar war von der Hardtstraße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte hierbei den Vorrang einer von links kommenden 21-jährigen Autofahrerin missachtet. Bei der Kollision mit deren BMW Mini entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden.

Pfullendorf

Scheibe eingeworfen

Sachschaden von rund 1.200 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der zwischen Dienstagabend, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, mit einem Stein eine Fensterscheibe im Pausenhofbereich des Stauffer-Gymnasiums im Jakobsweg einwarf. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Bad Saulgau

Beim Schalten Gang verwechselt

Sachschaden von rund 11.000 Euro ist am Mittwochvormitttag gegen 11.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße entstanden. Eine 49-jährige Autofahrerin hatte mit ihrem Automatikfahrzeug an der Ecke Haupt-/Störckstraße einparken wollen, hierbei jedoch den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang verwechselt, weshalb sie rückwärts gegen einen geparkten 5er BMW prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen Baum geschoben.

Bad Saulgau

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Positiv auf THC reagierte der Drogentest eines 23-jährigen Autofahrers, den Beamte des Polizeireviers am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr in der Platzstraße anhielten und kontrollierten. Die Polizisten veranlassten bei dem jungen Mann, der einräumte täglich einen Joint zu konsumieren, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

Bad Saulgau

Mit Vollgas gegen Hauswand

Beim Rückwärtsfahren mit ihrem Automatik-Fahrzeug prallte heute Morgen gegen 8 Uhr eine 70-jährige Pkw-Lenkerin auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis im Gänsbühl zunächst gegen einen geparkten Volvo. Dieser wurde durch den Aufprall nach vorne auf ein Hinweisschild geschoben und nicht unerheblich beschädigt. Nach dem ersten Anstoß überquerte die 70-Jährige mit ihrem Wagen eine angrenzende Grünfläche und durchfuhr eine Hecke, bevor der Pkw an einer Hauswand gestoppt wurde. Durch die Irrfahrt entstand sowohl an den beiden beteiligten Fahrzeugen als auch an der Hauswand Sachschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 8.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.

Mengen

Vorrang missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Meßkircher Straße. Der 18-jährige Lenker eines VW-Busses war von einem Parkplatz kommend in die Straße eingefahren und hatte hierbei einen Audi Q3 übersehen, dessen 81-jähriger Fahrer stadtauswärts fuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand am Audi, dessen gesamte rechte Fahrzeugseite eingedrückt wurde, ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter / Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell